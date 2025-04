Concerti di Quaresima e di Pasqua, il terzo dedicato a Papa Francesco

Terzo appuntamento del festival “I Concerti di Quaresima e di Pasqua” organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, e per il concerto di Pasqua, che si svolgerà alle 21 di domani inSan Michele degli Scalzi, è prevista l’esibizione del “Coro Polifonico Bruno Pizzi” diretto dal M° Chiara Mariani, con JEnnifer Schittino, soprano – Agostino Mattioni, viola – Manuel Del Ghingaro, organo. Dopo le prime due serate quaresimali caratterizzati dall’esecuzione di pezzi gravi e tristi in linea con la Passione di Cristo, il programma della serata prevede l’esecuzione alternata di pezzi corali e strumentali, sempre brillanti e festosi, di Puccini, Gounod, Mozart e dell’autore contemporaneo pisano Marco Bargagna, proprio a sottolineare l’annuncio gioioso della Resurrezione di Cristo.

Alla tradizionale dedica del concerto di Pasqua al maggiore Nicola Ciardelli, caduto in Iraq il 27 aprile 2006, e al maestrom Fabrizio CasinI, amico dell’associazione il Mosaico, morto durante la pandemia, si associa la preghiera di suffragio per Papa Francesco. A Nāṣiriya (IRAQ), la mattina del 27 aprile 2006 un convoglio formato da quattro mezzi dei Carabinieri parte dalla base italiana di Camp Mittica per effettuare, unitamente alla Polizia irachena, il consueto servizio di pattugliamento congiunto. Alle 8:50 il secondo veicolo della colonna, su cui viaggiava Nicola Ciardelli, pisano, ufficiale di collegamento dell’Esercito Italiano, passa sopra un ordigno posto nel centro della carreggiata, causandone l’esplosione. Quattro militari presenti a bordo, fra cui Nicola Ciardelli, rimangono uccisi. La sezione di Pisa dell’Associazione Nazionale Artiglieria intitolata al giovane ufficiale pisano, ogni anno collabora all’organizzazione del concerto dedicato a lui de “I Concerti di Quaresima e di Pasqua”. Da tre anni, con il Concerto di Pasqua è ricordato anche il maestro Fabrizio Casini scomparso il 23 aprile 2021 durante la pandemia. Direttore della corale Santa Cecilia di Calci, pianista, organista e compositore, amico dell’Associazione Il Mosaico. Ingresso libero con offerte destinate alla Caritas Diocesana e il Centro Aiuto alla Vita per la realizzazione della culla termica.