"Coach è donna", il libro dell'imprenditrice pisana Francesca Bufalini

Pisa, 4 novembre 2024 – Esperienze di vita e di coaching, raccontate da sette donne imprenditrici e professioniste. Si terrà venerdì 8 novembre, alle ore 18, nella location di Muristorti, in Lungarno Pacinotti 1 la presentazione di “Coach è Donna” (Luca Ronca Editore), il libro scritto dall'imprenditrice pisana Francesca Bufalini, titolare di Twenty Fitness Club Pisa.

“Un'idea nata nel corso della pandemia Covid-19 - racconta l'autrice -. Si tratta di un’opera corale, alla cui stesura hanno partecipato sette donne, distanti fisicamente in quanto dislocate in varie parti della penisola, ma unite nello stesso cammino di crescita e di comune obiettivo, ovvero acquisire una professionalità ed un titolo che le legittimasse all’esercizio di un'attività oggi assai diffusa ma spesso erroneamente identificata e rappresentata, raccontando quindi le proprie esperienze di vita e di coaching, trattando vari argomenti e soprattutto personalizzando la propria comunicazione ed il proprio linguaggio”.

Oltre a Francesca Bufalini, coach professionista, imprenditrice titolare di Twenty Fitness Club Pisa, centro tecnologico di longevità muscolare apprezzato per i percorsi di remise en forme e benessere della salute, saranno presenti Francesca Curi, fondatrice e titolare della Scuola Professionale di Coaching Formazione e Consulting di Genova, coach professionista, formatrice e counselor professionista; Angelica Alessia Pierri, coach, formatore e facilitatore esperta di Mindfullness e Mindful Eating, milanese.

“Ho fortemente voluto presentare il libro a Pisa, posizionandomi in maniera forte e stabile quale coach non solo in ambito sportivo o di remise en forme fisica, bensì anche quale problem solver e riferimento per manager, professionisti e esseri umani che abbiano bisogno di essere ascoltati, supportati e accompagnati in un momento particolare della loro vita. Coach infatti è un termine che deriva da cocchio, carrozza: la metafora richiama immediatamente al ruolo del coach quale accompagnatore in un cammino di ascolto, cambiamento, miglioramento e crescita. Personale o professionale”.

“Un appuntamento veramente interessante, che mette in collegamento il tema delle imprese a conduzione femminile con l'attività sportiva e la capacità di conciliazione tra vita privata e lavorativa, grazie alla testimonianza di sette imprenditrici e al lavoro di Francesca Bufalini, stimata professionista capace di costruire una bellissima realtà di successo” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Francesca Bufalini avrà il piacere di illustrare i temi trattati nel libro, contestualizzare il contenuto del suo scritto e di raccontare la sua esperienza di family Coach (come ama definirsi è madre e CEO di tre figli), Business Coach e Problem Solver (dirige una azienda con dei dipendenti) e ovviamente Sport, Life e Business Coach con i suoi clienti. La presenza delle altre due Coach è stata da lei fortemente voluta, visto il forte legame e sodalizio come triade trainante anche in fase di stesura ed edizione del libro.