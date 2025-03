Cinque milioni di turisti in città: "Una vera sfida"

Un ciclo di incontri per ascoltare in commissione i principali soggetti che operano nei campi del turismo, del commercio e della cultura. E’ l’iniziativa dei consiglieri comunali di Pisa al centro, Caterina Costa e Amanuel Sikera che nei giorni scorsi hanno chiesto e ottenuto la convocazione del presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest, Valter Tamburini, il quale, spiega una nota della lista civica, "ha offerto un quadro di sostanziale tenuta della nostra città: la chiusura dei negozi al dettaglio è causata dall’espansione della grande distribuzione e dalla crescita degli acquisti on-line".

Cresce il turismo, prosegue Pisa al centro, "con un aumento di presenze trainate dagli arrivi Internazionali al Galilei, che superano i 5 milioni annui, riprendendo il trend positivo interrotto dalla pandemia, che continueranno a salire grazie ai lavori di ampliamento dello scalo".

Costa e Sikera, poi, si sono soffermati su formazione e il turismo lento, perché "la realtà economica pisana è fatta soprattutto di microimprese che hanno difficoltà a proiettarsi in una dimensione internazionale e che non riescono a sostenere i costi di formazione, per questo è necessario ricorrere agli Istituti tecnologici superiori (Its), scuole di eccellenza ad alta specializzazione post-diploma, alternative ai percorsi universitari, capaci di avvicinare domanda e offerta di lavoro, ma è determinante anche il turismo lento, che punta a trattenere i turisti per più giorni, facendo conoscere le bellezze del territorio, attraverso percorsi naturalistici a cavallo e in bici, tour enogastronomici, oltre che storico-artistici".