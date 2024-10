Censimento Istat a Pisa, prende il via in questi giorni nuova edizione

Pisa, 8 ottobre 2024. Stanno arrivando a casa delle famiglie pisane le lettere per una nuova edizione del censimento permanente della popolazione 2024 a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’attività di rilevazione della popolazione e delle abitazioni da parte di Istat in tutta Italia prende il via in questi giorni per concludersi a dicembre.

Dal 2018 L’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Il Censimento permanente, dunque, non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento ma solo una parte di esse. Per il censimento 2024, nel Comune di Pisa sono coinvolte 2.155 famiglie.

"Partiremo in questi giorni con il nuovo censimento che da decennale si è trasformato in permanente per cogliere le grandi trasformazioni, ormai sempre più rapide, che sono in atto nella nostra comunità in modo da poter scattare una fotografia istantanea che ci permetta di avere costantemente il polso della nostra società - spiega l’assessore ai servizi demografici e statistici, Gabriella Porcaro -. Si tratta di raccogliere informazioni preziose allo scopo di indirizzare le possibili strategie politiche, economiche e sociali. Il nuovo modello di censimento, cosiddetto permanente, non interessa tutti i cittadini contemporaneamente, ma va a interessare con continuità e regolarità i nuclei presi a campione. Le operazioni saranno condotte dai nostri operatori che, con competenza e grande spirito di servizio, assisteranno i cittadini per dare loro le necessarie risposte a dubbi e quesiti che possono sorgere nel momento della compilazione dei questionari. La novità di quest’anno è l’inserimento nelle domande del questionario, accanto ai titoli di studio, occupazione, abitudini riguardanti gli spostamenti, anche la qualità della vita, la percezione della sicurezza e l’utilizzo di internet. Ricordo che partecipare al censimento è un obbligo previsto dalla legge pertanto chiediamo la massima collaborazione".

Le famiglie campione riceveranno via posta una lettera ufficiale che avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2024, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso.

La famiglia può compilare in autonomia il questionario online, anche presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune di Pisa al piano terra di palazzo Gambacorti (piazza XX Settembre) dove sono presenti postazioni con accesso a internet o dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore.

Le famiglie che non compilano il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta riceveranno già a partire dal 12 novembre un promemoria dall’Istat e verranno contattati da un rilevatore inviato dal Comune di Pisa. Compilare il questionario online è possibile fino al 9 dicembre 2024.

Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità: contatto telefonico da parte di un rilevatore individuato dal Comune per effettuare l’intervista; visita a casa del rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia; un’intervista faccia a faccia con un rilevatore presso il Centro Comunale di rilevazione. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

INFO E CONTATTI L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Per informazioni o supporto: contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00; contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune di Pisa (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 08.30 alle 12.30 al numero di telefono: 050/910580-362); scrivere a: [email protected] oppure presso Istat a: [email protected]. Per approfondimenti consultare la sezione web del sito Istat dedicata al Censimento permanente della popolazione https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni che ospiterà tutta la documentazione e le informazioni ufficiali relative al censimento.