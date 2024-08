Cascina, il Museo della Società Operaia è di rilevanza nazionale

Cascina, 26 agosto 2024 - Grande entusiasmo per il Museo della Società Operaia, Legno e Mestieri, collocato nella storica sede dell’Associazione culturale Società Operaia di Cascina, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di "Museo di rilevanza regionale". Questo traguardo, fortemente voluto dai volontari, semplici cittadini cascinesi, rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione della cultura, dell’istruzione, del lavoro artigiano e del design che hanno plasmato l'identità del territorio.

Un viaggio nella storia artigiana Il Museo, nato dalla volontà di preservare e tramandare le antiche tradizioni legate non solo al legno, racconta l’evoluzione dello strato sociale dall’Unità d’Italia a oggi, dalla mutualità all’istruzione, alle prime tecniche di lavorazione artigiane fino alle innovazioni dell'industria moderna. Vari temi e varie collezioni si distinguono per la varietà e ricchezza negli storici nove ambienti in Via Curtatone a Cascina, offrendo ai visitatori un affascinante viaggio partendo dalla prima stanza che spiega perché tanto importanti furono le Società Operaie in Italia, la prima nata nel 1848 a Pinerolo. Il viaggio prosegue nella visione di una delle prime storiche biblioteche ambulanti d’Italia, per poi proseguire tra opere d’arte dalle varie tecniche, quadri, attrezzi antichi, abiti e accessori d’epoca, sculture, documenti, foto e video d’epoca. Questo luogo è diventato un punto di riferimento per chiunque voglia riscoprire le proprie radici. Inoltre, il museo organizza mostre tematiche, gite, eventi e conferenze di vario genere, il tutto per coinvolgere i soci, i cittadini ma soprattutto le nuove generazioni nella riscoperta e nella consapevolezza dell'importanza del lavoro artigianale nella società moderna.

Un riconoscimento meritato La nomina a Museo di Rilevanza Regionale non è soltanto un premio alla qualità delle collezioni, ma anche alla passione e all'impegno della Società Operaia che, fin dalla sua fondazione, ha lavorato instancabilmente per mantenere viva la tradizione e valorizzare il patrimonio locale. Questo riconoscimento offre nuove opportunità per il museo, con la possibilità di ampliare l’offerta culturale, migliorare gli spazi espositivi e promuovere ulteriormente il museo a livello nazionale. Ricordiamo che la Società Operaia Cascina Associazione culturale e il suo Museo sono già nel circuito dei Piccoli Musei Italiani, inoltre l'Archivio e Biblioteca sono dichiarati beni culturali e vigilati dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica Toscana, che ha espresso nel tempo apprezzamento per l’opera della nostra istituzione.

Prospettive future Con questo importante riconoscimento, il Museo della Società Operaia, Legno e Mestieri si prepara a rafforzare il suo ruolo di istituzione culturale di riferimento, ampliando le collaborazioni con altre realtà museali e culturali della regione. Tra gli obiettivi futuri, vi è anche l'idea di creare una rete di musei artigiani che possa valorizzare ulteriormente le eccellenze locali e offrire ai visitatori un'esperienza unica e immersiva nel mondo dell'artigianato, dell’arte e dell’istruzione. Il traguardo raggiunto rappresenta un punto di partenza per nuove sfide e opportunità. Il Museo della Società Operaia, Legno e Mestieri continua a essere un luogo di memoria, dove passato e futuro si intrecciano in un dialogo costante tra le generazioni. Questo riconoscimento regionale è solo l'inizio di un percorso che promette di portare ancora più luce su una parte fondamentale della nostra storia culturale e sociale.

Conclusione Con il suo prestigioso titolo di "Museo di Rilevanza Regionale", il Museo della Società Operaia, Legno e Mestieri si conferma come uno dei luoghi più importanti per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni artigianali. Un riconoscimento che premia la dedizione di chi, con passione e impegno, lavora ogni giorno per mantenere vivo un patrimonio prezioso, testimonianza delle radici profonde del territorio.