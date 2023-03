Capodanno Pisano, sotto la torre è già il 2024

Capodanno Pisano (foto Enrico Mattia Del Punta)

Pisa, 25 marzo 2023 – Da mezzogiorno Pisa è ufficialmente entrata nel 2024, nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo, perché secondo la tradizione in stile pisano ciò avviene quando in Cattedrale – stamani gremita da centinaia di persone - un raggio di sole da una finestra della navata centrale illumina dalla parte opposta una mensolina a forma di uovo sul pilastro accanto al celebre pergamo di Giovanni Pisano. Alla cerimonia presenti le autorità cittadine, il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. È stato il sindaco Michele Conti a declamare la formula rituale “A maggior gloria di Dio, e invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Ranieri nostro Patrono, salutiamo l'anno 2024”.

"Buon anno - ha aggiunto dopo la celebrazione solenne - a tutti i pisani. Tutta la comunità è qui in cattedrale, legata alle tradizioni e orgogliosa della nostra meravigliosa città. Non fatevi mancare entusiasmo e fiducia perché sarà un anno bellissimo”.

Per Giani "quella del capodanno celebrato a marzo è una tradizione toscana che Pisa rappresenta con la sua unicità perché lo fa in anticipo e perché ha saputo coltivare e custodire una tradizione che appartiene al Dna di tutti i toscani: la Regione e il consiglio regionale continueranno a sostenere iniziative come queste che hanno un'importante rilevanza storica e contribuiscono a veicolare il turismo anche a livello internazionale”.