Un week end ricco di eventi all'insegna del Capodanno Pisano

Ricco cartellone per il Capodanno Pisano

Un fine settimana all’insegna del capodanno Pisano, che fa da traino per una serie di appuntamenti in città, e le Giornate Fai di primavera che porteranno l’attenzione sulla cultura e il patrimonio locale.



Appuntamento principale sabato 25 in Cattedrale, quando, a Mezzogiorno, si svolgerà la cerimonia del raggio di sole che segna il passaggio al nuovo anno. Una tradizione che si richiama a quanto attestato già da documenti del X secolo che testimoniano come la città facesse coincidere l'inizio del nuovo anno con l'Annunciazione a Maria Vergine dell'Incarnazione di Gesù. Da Piazza XX Settembre partirà il Corteo storico della Rappresentanza pisana che arriverà alla Cattedrale passando dal Ponte di Mezzo, Borgo Stretto, Via Ulisse Dini, Piazza dei Cavalieri e Via Santa Maria.



Giornate Fai di primavera in primo piano, evento di piazza che il Fondo per l'ambiente italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese giunto quest'anno alla sua 31esima edizione. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo, quando, a Pisa, sarà possibile visitare le cappelle nell'ospizio dei certosini, la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium e le collezioni egittologiche "Edda Bresciani" dell'Università di Pisa.



Tanti gli spettacoli a teatro: sabato 25 marzo alle 21 e domenica 26 alle 17, al Teatro Verdi di Pisa, andrà in scena nell'adattamento di Roberto Valerio 'Zio Vanja', il capolavoro di Anton Cechov Il dramma fu rappresentato per la prima volta il 26 ottobre 1899 nel Teatro d'Arte di Mosca

Sempre sabato, alle 18 nella sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, ultimo appuntamento con 'MusicaVerde', la rassegna di concerti dei giovani musicisti dell'Accademia di Musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa.

Domenica 26 marzo, alle 16.30 al Teatro Nuovo, in occasione della rassegna 'Emozionarsi in Danza', andrà in scena 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza', lo spettacolo liberamente ispirato ai racconti dello scrittore del Mali Amadou Hampâté Bâ e adatto a tutti i pubblici, in particolare a famiglie e bambini.