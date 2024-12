Capodanno a Pisa, il programma e le modifiche alla viabilità

Pisa, 28 dicembre 2024 - Una serata all’insegna della musica e del divertimento per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. È quella organizzata dal Comune di Pisa per martedì 31 dicembre. La serata avrà inizio alle 22 con l’attesissimo concerto di Elio e le Storie Tese. Il gruppo salirà sul palco per uno spettacolo coinvolgente che ripercorrerà i successi della loro carriera, facendo cantare e ballare il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte. Allo scoccare della mezzanotte, un brindisi collettivo darà il benvenuto al nuovo anno, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio illumineranno il Ponte di Mezzo, creando un’atmosfera magica grazie ai riflessi di luce sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finirà qui. Per chi vorrà continuare i festeggiamenti, in Piazza dei Cavalieri sarà allestito un DJ Set di Nostalgia 90 che animerà la piazza fino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile. Modifiche al traffico: chiuso Ponte di Mezzo. Per consentire lo svolgimento degli eventi in programma sono state dottate una serie di misure al traffico e alla viabilità. E’ prevista la chiusura al traffico veicolare di Piazza dei Cavalieri e delle strade in essa confluenti per il giorno 31 dicembre. Ulteriori provvedimenti alla viabilità riguardano Ponte di Mezzo, i Lungarni cittadini e le strade in essi confluenti per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico. Spettacoli musicali in Piazza Cavalieri - Fino al 3 gennaio 2024 in piazza dei Cavalieri, lato Arco del Gualandi e lato Palazzo del Consiglio dei Dodici, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle aree di allestimento delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei concerti, con transito veicolare consentito a bassa velocità e adottando tutte le cautele del caso; - Dalle ore 16.00 del giorno 31/12/24 alle ore 4.00 del giorno seguente, sono adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: PIAZZA DEI CAVALIERI: istituzione del divieto di transito veicolare eccetto veicoli al servizio della manifestazione, Forze di Polizia e mezzi di Soccorso; VIA CONSOLI DEL MARE tratto dal civ.2 a Piazza dei Cavalieri: istituzione del divieto di transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta; VIA SAN FREDIANO nel tratto da Via Tavoleria a Piazza dei Cavalieri: istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta; VIA DINI tratto compreso tra Piazza dei Cavalieri e Piazza San Felice di Nola: istituzione del divieto di transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; VIA OBERDAN: sospensione dell’area pedonale per tutta la durata delle manifestazioni in atto, mantenendo il “pilomat” in posizione abbassata. Spettacolo pirotecnico in Ponte di Mezzo - PONTE DI MEZZO: dalle ore 17.30 del giorno 31/12/24 fino alle ore 9.00 del giorno 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia: chiusura al transito veicolare e pedonale, eccetto veicoli al servizio dello spettacolo pirotecnico; - LUNGARNO GALILEI tratto da Piazza San Sepolcro a Piazza XX Settembre: dalle ore 17.30 del giorno 31/12/24 fino alle ore 9.00 del giorno 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta eccetto veicoli al servizio della manifestazione; - LUNGARNO GALILEI, tratto da Ponte della Fortezza a Piazza San Sepolcro: dalle ore 20.30 del giorno 31/12/24 fino alle ore 9.00 del giorno 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare, eccetto veicoli al servizio della manifestazione; durante la chiusura, i veicoli in sosta potranno circolare in uscita fino a Piazza San Sepolcro seguendo il percorso alternativo. In questa fase, su Piazza San Sepolcro e su Via Dal Borgo, sarà istituito il senso unico alternato a vista al fine di consentire l’uscita ai veicoli in sosta sul Lungarno Galilei e agli autorizzati ZTL, con percorso alternativo da Via San Martino (abrogando l’area pedonale da Vicolo del Moro a Corso Italia), Via Toselli con istituzione del senso unico alternato a vista, nel tratto Via Garofani/Via Dell’Occhio, Via Facchini, Via delle Belle Donne; - LUNGARNO GAMBACORTI tratto da Piazza XX Settembre a Via delle Belle Donne: dalle ore 17.30 del giorno 31/12/24 fino alle ore 9.00 del giorno 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli al servizio della manifestazione; - LUNGARNO PACINOTTI tratto da Via Curtatone e Montanara a Piazza Garibaldi: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 17.30 del 31/12/24 alle ore 9.00 del 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia; - LUNGARNO PACINOTTI chiusura al transito veicolare eccetto veicoli diretti al parcheggio di Piazza Carrara e autorizzati ZTL NORD fino a Via Curtatone e Montanara, dalle ore 20.30 del 31/12/24 alle ore 9.00 del 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, eccetto veicoli al servizio della manifestazione; - LUNGARNO MEDICEO, tratto da Piazza Garibaldi a Piazza Mazzini: divieto di transito veicolare, dalle ore 20.30 del 31/12/24 alle ore 9.00 del 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, eccetto veicoli al servizio della manifestazione; - LUNGARNO MEDICEO dal civ.47 al civ.41: divieto di sosta con rimozione coatta per consentire la sosta ai veicoli soccorso/emergenza, dalle ore 20.30 del 31/12/24 alle ore 9.00 del 1/01/25; - PONTE DELLA FORTEZZA: chiusura al transito veicolare della corsia ovest, con senso di marcia consentito con direttrice sud-nord, dalle ore 20.30 del 31/12/24 alle ore 9.00 del 1/01/25 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, eccetto veicoli al servizio della manifestazione; - Istituito il divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del presente provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Serafini, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, con chiusura al transito veicolare effettuata con transenne;

- VIA BOVIO: istituzione del senso unico alternato a vista per i soli residenti, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito adottando tutte le cautele del caso, per il raggiungimento delle proprietà private. - VIA LA TINTA: intersezione Lungarno Galilei: obbligo di svolta a destra con direzione Via Bovio; - VIA PALESTRO: inversione del senso unico di marcia nel tratto Via Cavour/Via Verdi; - VIA CAVOUR: intersezione Via Palestro: obbligo di svolta a sinistra.