Oltre 100 aspiranti matematici alla prova della macchina di Turing

Nonostante il polo Fibonacci fosse chiuso, sabato l’Aula E della sede di matematica dell’Università di Pisa era piena di giovani studenti da tutta Italia. Si è tenuta in largo Bruno Pontecorvo la XXVIII edizione della gara di programmazione della "Macchina di Turing", storica competizione rivolta a ragazzi e ragazze delle superiori e promossa dal dipartimento di Informatica di Unipi col supporto del Rotary Club Pisa Galilei. Ben 22 scuole, per un totale di 113 giovani si sono sfidati in una gara di tre ore per conquistare l’immatricolazione gratuita a qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo pisano. I primi dieci classificati, le cinque squadre migliori, hanno ricevuto l’esonero totale dalle tasse universitarie. Le tre squadre sul podio, hanno vinto un premio in denaro, rispettivamente di 2000, 1400 e 1100 euro, con attestato di merito. "Siamo felicissimi - ha detto laa presidente del Rotary Club Galilei, Elena Pepe - per il successo e la partecipazione a questa iniziativa che, dal 1997, vuol avvicinare gli studenti al pensiero computazionale attraverso il formalismo della Macchina di Turing. Gare come questa che permettono di valorizzare i ragazzi meritevoli e aiutarli nello studio alla base dei nostri principi e valori".