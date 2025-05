Il ritorno di EducAmbiente

Torna EducAmbiente in piazza a Cascina, per celebrare la giornata conclusiva di questa Ventisettesima edizione. EducAmbiente è un progetto importante, che prevede lo svolgimento di percorsi didattici formativi specifici sulle problematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, in modo da garantire la diffusione nelle scuole di modelli formativi coerenti e funzionali. Si tratta di un importante iniziativa costituita da percorsi didattici di educazione ambientale; percorsi di fondamentale importanza volti a sensibilizzare i ragazzi ma anche l’intera cittadinanza a tematiche così significative. Numerose sono le associazioni che hanno aderito al progetto con entusiasmo e numerose anche le classi, circa 78, che hanno aderito ai percorsi proposti. L’evento si svolgerà Sabato 24 maggio, nell’intera giornata dalle 10 alle 19.

Paolo Cipolli, assessore all’ambiente, introduce questo importante giorno: "Quest’anno in occasione della manifestazione finale di educambiente ci saranno delle importanti novità: accanto all’esposizione degli elaborati delle scuole elementari e medie del territorio che hanno partecipato al progetto, si terrà un esposizione sul corso (EducAmbiente in piazza) con 13 stand relativi al campo ambientale con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera popolazione" e prosegue: "L’intento è quello di parlare e confrontarsi con i cittadini su una tematica così importante, come quella del clima e dell’economia sostenibile."

Il Comune di Cascina si è impegnato a dare continuità a questo progetto che è ad oggi giunto al termine della ventisettesima edizione, un traguardo molto rilevante e significativo data l’importanza del tema trattato. "Uno degli scopi principali dell’educazione ambientale fatta con le scuole" dice Cipolli "è quella di sensibilizzare le famiglie: i ragazzi dopo aver appreso questi insegnamenti a scuola possono correggere i comportamenti errati dei familiari, e nel lungo termine i frutti si vedono perché nel nostro comune, primo dell’Area Pisana, siamo arrivati all’81% di differenziazione dei rifiuti."

Irene Masoni, assessora all’urbanistica spiega quanto sia importante il suo settore per l’eduzione ambientale: "Il comune di Cascina sta redigendo il proprio piano operativo comunale" dice "lo strumento urbanistico è lo strumento principe con cui viene deciso il futuro della città. Quello che inseriremo nel nuovo piano operativo sarà fondamentale per capire se Cascina andrà verso un futuro che possiamo definire più sostenibile Saremo presenti il 24 per mostrare quello che abbiamo fatto finora e spiegare in modo facile come gli obiettivi che ci diamo si traducono in fatti concreti per il nostro comune".

La giornata di sabato 24, inizierà alle 10 nella sala del consiglio con un momento di presentazione, e proseguirà fino alle 19; si tratta di ore preziose, dove sarà possibile per tutti i cittadini informarsi e documentarsi su una tematica che riguarda in maniera significativa il futuro di ognuno di noi.

Maddalena Nerini