Bonus luce e gas, si parte. Fino a 400 euro a famiglia

Da oggi, e fino al 18 ottobre, si potrà accedere al bonus luce e gas, con un Isee pari a 20mila euro per ottenere un contributo fino a 400 euro. La delibera di giunta del 12/09/2024, in linea con il programma di mandato di questa amministrazione, è una boccata d’ossigeno e prevede di offrire alle famiglie residenti nel Comune di Pisa con Isee pari o inferiore a 20mila euro, un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, mettendo a disposizione la cifra complessiva di 350mila euro. Ai beneficiari sarà assegnata un’agevolazione paro a 300 euro per nucleo familiare. Eventuali residui saranno suddivisi per il numero degli aventi diritto, fino a 400 euro per ogni nucleo, a partire dal primo in graduatoria. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget. Si tratta di un contributo economico una tantum a rimborso parziale delle spese sostenute nel periodo 01/01/2024 / 31/08/2024 per le utenze di luce e gas riferite all’abitazione di residenza. Dal giorno 18 settembre al 18 ottobre sarà possibile presentare domanda on line sul sito del Comune di Pisa. Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare, inteso come quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica che deve corrispondere all’elenco dei componenti dichiarato nell’Isee ordinario conforme in corso di validità anno 2024. Per accedere all’agevolazione è necessario essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) ai quali è comunque consentito lavorare; essere intestatari di una utenza di luce e gas relativa all’abitazione di residenza; aver provveduto al pagamento delle fatture di luce e gas emesse nel periodo 01/01/2024 - 31/08/2024; avere un Isee ordinario conforme in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 20mila euro. La modulistica per partecipare è scaricabile su www.servizi.comune.pisa.it. Per accedere al sistema on line del Comune sarà necessario essere in possesso delle credenziali: Spid, Carta nazionale dei servizi, Cie. Il Comune aveva già stanziato un bonus scuola ed un bonus Tari-giovani.

Carlo Venturini