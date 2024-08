Carta ‘dedicata a te’, a settembre i 500 euro destinati alle famiglie in difficoltà. I comuni toscani che hanno già pubblicato gli elenchi

Firenze, 22 agosto 2024 – Torna anche quest'anno la carta “Dedicata a te” destinata alle famiglie in difficoltà economica. La Postepay contiene un importo di 500 euro, uguale per tutti, utilizzabile per acquistare generali alimentari di prima necessità oppure per acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.

Per ricevere la carta non si deve presentare una domanda, ma è l'Inps a individuare i beneficiari tra i cittadini con Isee in corso di validità non superiore a 15mila euro. Le liste vengono poi messe a disposizione dei comuni, che, dopo le opportune verifiche, le pubblicano sui loro siti internet. Per privacy nelle liste non compaiono nomi e cognomi ma solo il numero di protocollo indicato sull’attestazione Isee di ogni beneficiario.

Alcuni comuni, anche in Toscana, hanno già provveduto a pubblicare gli elenchi per il 2024, come quello di Signa, in provincia di Firenze. Sul sito del comune di Pisa si legge invece che sono in corso le procedure relative al consolidamento dell'elenco beneficiari che sarà pubblicato “tra la fine del mese di agosto e gli inizi di settembre”. A Prato si sa che al comune sono state assegnate per quest’anno 2.213 carte, mentre nel 2023 a Poggibonsi, in provincia di Siena, i beneficiari erano 315 e a Carrara 663. In ogni caso, i destinatari della carta di pagamento elettronica riceveranno entro settembre 2024 la comunicazione da parte del proprio comune contenente un codice per ritirarla alla posta.

I requisiti

Per ottenere la carta occorre essere iscritti all'anagrafe comunale ed essere titolari di certificazione di Isee ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15mila euro annui. Per l'assegnazione del contributo (e della carta) si segue un ordine di priorità decrescente, a partire dai nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con indicatore Isee più basso, quindi si passa ai nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità per chi ha con indicatore Isee più basso e infine ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità sempre a chi ha indicatore Isee più basso.

Dove ritirare la carta

I nuovi beneficiari ritireranno la carta ad un qualsiasi ufficio postale. Per farlo dovranno avere il codice di riferimento che è stato indicato sulla comunicazione inviata dal comune ad ogni beneficiario ed essere muniti di documento di identità valido e codice fiscale o tessera sanitaria. Le famiglie che invece hanno già ricevuto la carta 2023 e risultano inseriti nella lista dei beneficiari per il 2024, se sono ancora in possesso della carta “Dedicata a te” riceveranno l'importo direttamente su questa e non dovranno recarsi alle poste. Se invece la carta è stata smarrita, occorre richiederne un'altra all'ufficio postale portando con sé documento di identità in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria, denuncia presentata all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Quando arriva il contributo

L'accredito dei 500 euro avverrà a partire dal mese di settembre 2024 e per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024. L’importo residuo deve essere utilizzato entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena la decadenza dal beneficio.