Polizze sempre più care. Super rincari in Maremma. Ogni 10 anni si cambia auto

di Luca Amodio

Polizze più salate a Grosseto. I prezzi medi per assicurare un’auto sono aumentati del 10,3% negli ultimi 6 mesi. Adesso i premi medi arrivano a 551 euro: ovvero 52 euro in più rispetto a inizio anno. La nostra è la provincia toscana dove sono stati più solidi gli aumenti, mentre nel resto della regione i rincari si sono fermati ad un +5%. I dati arrivano dall’Osservatorio congiunto Facile.it-Assicurazione.it che ha messo insieme i numeri provincia per provincia. Rilevante seppur datato la percentuale di auto senza assicurazione che secondo il report a Grosseto sarebbe elevato: ben il 17,81%.

Fatto sta che in Maremma le polizze rimangono tra le più basse. In Toscana il costo medio per assicurare la propria auto è ben più esoso: si arriva a 671 euro. Ben 130 euro in più. A dirla tutta ci sono delle province in Toscana in cui si spende ancora di più: a Prato servono 880 euro per assicurare la propria auto; 771 euro a Massa Carrara; e a Pistoia 715 euro, dove tuttavia i prezzi quest’anno appaiono un po’ in discesa. Anche se si guarda la media italiana la nostra cifra non può che fare invidia visto che nella penisola ci attestiamo a 630 euro.

La buona notizia è però che confrontando le varie offerte - spiega Facile.it - si può risparmiare diversi soldi: anche il 63,64%. Poi, certo, i prezzi cambiano da comune a comune. A citare quello dove i premi assicurativi sono più bassi, a Scarlino occorre pagare 215 euro, un tributo che si sgonfia del - 65% rispetto quello di anno scorso. Diversa la situazione a Gavorrano dove c’è stato invece un surplus del +37% che fa schizzare il prezzo per assicurare a 606 euro.

Poi ci sono le garanzie accessorie: come fa intuire il termine si parla di quegli extra che fanno lievitare il prezzo della polizza ma che si rivelano molto utili in quanto “coprono“ esborsi ben più esosi dovuti a situazioni, per così dire, spiacevoli. Tra i più scelti c’è quello dell’assistenza stradale che è scelto dalla metà di chi si mette in strada. Assai gettonati anche quelli per infortunio al conducente e per la tutela legale che sono diffusi - rispettivamente - tra il 22% e il 16% degli utenti della strada.

Altri dati interessanti riguardano l’anzianità media delle auto a Grosseto. La media è di circa 10,33 anni, cifra sostanzialmente in media rispetto il dato nazionale: 11 anni. All’interno della provincia la situazione cambia, e di parecchio: si va dai 9 anni medi al Monte Argentario ai 16 di Gavorrano passando per i 9 di Grosseto e i 10 di Castiglione della Pescaia.

E i costi delle auto? Lievitati. O meglio, sono aumentati i valori medi delle auto possedute. Anno scorso a luglio il dato si attestava sui 14mila euro mentre adesso siamo arrivati a 18mila euro e mezzo che significa circa 6mila euro in più rispetto il dato italiano. Le macchine più costose si trovano in due dei comuni più ricchi del Grossetano: cioè a Castiglione della Pescaia dove hanno un valore medio di 28mila e 746 euro così come al Monte Argentario dove siamo sempre sui 24mila euro. Quelle più economiche sono a Scarlino: valore medio di 6700 euro.

Ultima curiosità: le auto più utilizzate? Ford Fiesta, Fiat Panda, opel Corsa, Lancia Ypsilon e Fiat 500X.