Addio Diciotti. Gentili: "Persona straordinaria"

Legambiente esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Diciotti (foto), medico, volontario e fondatore dell’associazione ’Volontari per l’Infanzia – Progetto Chernobyl’, spentosi sabato all’età di 70 anni. "Una figura di straordinaria umanità, che ha fatto della solidarietà il fulcro della propria vita, operando sempre con discrezione, ma con un impegno concreto e costante al fianco dei più fragili", commentano da Legambiente.

Per oltre vent’anni, Diciotti ha dedicato tempo, energie e cuore ai bambini provenienti dalle aree contaminate della Bielorussia, duramente colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. Grazie al suo instancabile impegno, centinaia di minori sono stati accolti da famiglie italiane, ricevendo cura, affetto e la possibilità di vivere, anche solo per qualche mese, un’infanzia più serena e giusta. "Paolo ha collaborato con Legambiente sin dagli albori del nostro Progetto Rugiada, offrendo supporto psicologico e contribuendo in modo determinante alla sua realizzazione – ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente – È stato una presenza costante, un punto di riferimento insostituibile nel percorso di accoglienza e cura per tanti bambini". Il Progetto Rugiada di Legambiente ha coinvolto oltre 25.000 bambine e bambini provenienti da Bielorussia. "Con Paolo se ne va una persona straordinaria, buona e generosa", ha concluso Gentili.