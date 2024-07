In 30mila per Bocelli. Tre serate e super-big per celebrare i 30 anni di una carriera stellare

Lajatico (Pisa), 21 luglio 2024 – Torna lentamente il silenzio tra le colline che hanno ospitato il trentennale della carriera del tenore Andrea Bocelli. Venerdì sera l’ultima parata di star è salita sul palco del Teatro del Silenzio di Lajatico per festeggiare insieme un anniversario che rimarrà nella storia. La 19esima edizione del concerto che ogni anno Bocelli organizza tra le colline che lo hanno visto nascere è già un record. Lo sono le 30mila persone che sono arrivate da tutto il mondo per assistere all’evento. Lo sono i nomi delle celebrità della musica, del cinema e dello star system chiamate a intervenire su e giù dal palco. Un’edizione che ha visto arrivare nel piccolo comune dell’alta Valdera artisti come Will Smith, Ed Sheeran, Brian May, Johnny Depp, Russell Crowe, Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Eros Ramazzotti, Elisa, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Shania Twain, David Foster, Nadine Sierra e Sofia Carson.

Andrea Bocelli

Uno spettacolo che presto si tradurrà in disco, prodotto cinematografico e televisivo: un docufilm intitolato "Andrea Bocelli 30: The Celebration", diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench (che ha recentemente diretto Taylor Swift nel docufilm "The Eras Tour"). Il film è prodotto da Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events e distribuito nelle sale da Fathom. E uscirà nei cinema anche un nuovo documentario sul tenore, intitolato "Andrea Bocelli: Why I Believe", che racconta la storia di Bocelli dagli inizi nei pianobar ad oggi, cantante di fama internazionale.

Una delle caratteristiche dei tre concerti sono stati i duetti con tanti artisti italiani e internazionali. È in uscita il 25 ottobre l’album "Duets" (Decca Records/Sugar Music), che riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista; al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. Quest’inverno poi l’artista sarà impegnato nel suo annuale tour natalizio in Nord America. La nuova tournée in dieci date nelle principali città tra cui San Diego, Phoenix, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Boston e Miami, oltre a un ritorno nell’iconico Madison Square Garden di New York per due live. Il via da San Diego il 4 novembre, finale a Miami, in Florida, il 22 dicembre.