Silenzio, l’incantesimo. La parata degli artisti. Gli incontri improbabili che diventano show

LAJATICO

Una festa della musica e uno spettacolo su e giù dal palco. Con ieri sera si è concluso il grande evento che ha visto il Teatro del Silenzio ospitare tre mega concerti con ospiti e spettatori provenienti da tutto il mondo in occasione dei trent’anni di carriera di Andrea Bocelli. Oltre 25 mila le presenze registrate durante le tre sere e per coloro che non hanno potuto acquistare un biglietto c’è la possibilità di seguire cosa combinano le star del firmamento mondiale nel bel mezzo delle colline toscane grazie a ciò che loro stessi stanno condividendo in questi giorni sui loro profili social. Duetti improvvisati, abbracci, selfie e siparietti vari. Come la storia postata da Laura Pausini in cui insieme alla collega Elisa sculacciano per finta Eros Ramazzotti. I tre sono protagonisti anche di una bellissima foto di gruppo insieme a Giorgia e Tiziano Ferro, uno scatto che ha mandato in subbuglio tutti gli amanti della musica italiana. Oppure lo sketch in cui il tenore di casa mostra a Will Smith e Ed Sheeran come si suona il flauto con quest’ultimo che tenta di imitarlo senza riuscirci. Anche le prove regalano tantissime emozioni come l’accenno di Who wants to live forever che Andrea Bocelli ha eseguito alla chitarra ancora attaccata al collo di Brian May. Il chitarrista più famoso al mondo, storico fondatore dei Queen ha condiviso una foto in cui suona in solitario seduto proprio sotto alla scenografia. Una stele in cui leggono le parole: amici, musica e famiglia. Il riassunto perfetto di una tre giorni che rimarrà nella storia per il piccolo borgo di Lajatico e non solo. C’è poi l’abbraccio commosso tra Johnny Depp e Placido Domingo presente insieme al collega Jose Carrera sul palco del Silenzio. Incontri improbabili diventati possibili dietro le quinte e nel backstage del colossale spettacolo messo in piedi per celebrare il tenore toscano.

Sarah Esposito