Effetto Bocelli a Lajatico. Affitti e vendite, affari d’oro: "Il mercato è esploso"

Lajatico (Pisa), 19 luglio 2024 – “Con te, partirò"... direzione Lajatico. Il mercato del mattone impazza, nel borgo collinare baciato dalla bellezza naturalistica e artistica e dalla saga mondiale del Teatro del Silenzio. Si scatena il mercato delle vendite degli appartamenti, in particolar modo questa fetta di utenti-villeggianti riguarda i turisti del Nord Europa che, a questa latitudine, scelgono il loro buen ritiro. I prezzi sono alle stelle,sia per gli affitti, sia per le vendite. Soprattutto se si tratta di rustici, immobili che fanno innamorare il mercato del Nord Europa. E il mercato immobiliare degli affitti è condizionato, nella settimana del maxi concerto, anche dai canali diretti offerti dalla macchina organizzativa del Teatro del Silenzio. Ne parliamo con Luca Malacarne, titolare di Toscana Immobiliare che ha una sede a Lajatico.

Su quali direttrici viaggiano i mercati in quel di Lajatico?

"In primis, urge una distinzione, banale ma necessaria. La distinzione riguarda affitti e vendite".

Partiamo dal primo nodo, gli affitti.

"E’ letteralmente esploso un incremento sugli affitti stagionali: i prezzi degli appartamenti a Lajatico oscillano dai 450 a settimana fino a 2000 euro e oltre a settimana. Ma Lajatico, soprattutto nei giorni del concerto, diventa una sorta di albergo diffuso tra b&b e Airbnb".

Chi compra casa a Lajatico?

"In particolar modo i nordeuropei, olandesi, svedesi, danesi. E’ un mercato fruttuoso, di lusso, ma di nicchia. I prezzi per un appartamento standard non variano da un paese come Capannoli, ma per un rustico si sborsano cifre stellari".

E qual è la tipologia di clienti che compra casa?

"Sono coloro che decidono di passare a Lajatico l’estate o di godersi la propria casa per il fine settimana. Tutti stranieri per lo più".

E i prezzi?

"Viaggiano da 800 mila euro a 2 milioni di euro".

Ritorniamo agli affitti.

"Il mercato libero fa proliferare altre tipologie di affitti. Noi affittiamo per periodi più lunghi e tutto è incrementato. Per il Teatro del Silenzio, gli affitti richiesti sono esorbitanti, difficili da quantificare".

Merito della fama di Bocelli e della grande vetrina mondiale che offre il Teatro del Silenzio?

"Indubbiamente. Altrimenti Lajatico, pur essendo un borgo di estrema bellezza, avrebbe altri prezzi non avendo i servizi come un’altra città turistica vicina, vedi Volterra".