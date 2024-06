Bocconi avvelenati a La Vettola, si cercano i responsabili

Pisa, 29 giugno 2024 - Sono state trovate delle esche e dei bocconi avvelenati a La Vettola. Ieri mattina, infatti, le Guardie Zoofile del nucleo N.O.G.R.A. di Pisa hanno attivato le procedure di bonifica sulla pista ciclabile nel tratto della Vettola, dopo il ristorante "La Curva", per la presenza di 14 esche topicida. Le esche, letali se ingerite da altri animali come cani o gatti, sono in via di bonifica dopo segnalazione di due persone alla email istituzionale del Comando di Coordinamento delle guardie zoofile, che hanno immediatamente informato l'ufficio competente del Comune di Pisa, per una pulizia immediata del tratto interessato della pista ciclabile, con l'intervento del personale Geofor. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Pisa. Il personale del N.O.G.R.A. ricorda che l'abbandono di esche in luogo pubblico, oltre a prevedere una sanzione amministrativa è anche un reato, visto il serio pericolo di avvelenamento a cui si espongono animali e persone. Sono in corso le indagini per individuare l'eventuale responsabile che ha gettato le esche, anche attraverso la presenza delle telecamere di abitazioni private o testimoni. Chiunque abbia informazioni a riguardo, per individuare chi ha gettato le esche topicida nel tratto della pista ciclabile della Vettola, può contattare il Coordinamento delle Guardie Zoofile direttamente al 3477687762, o inviare una email a: [email protected]