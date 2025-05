Pisa e la storia, il grande giorno per la Serie A

Pisa, 4 maggio 2025 – Può entrare nella storia del Pisa questa domenica di maggio, con i ragazzi di Inzaghi che scenderanno sul campo di Bari per conquistare la matematica promozione in Serie A. Basta solo un punto, infatti, ai nerazzurri, per regalarsi una festa storica che tutta la città aspetta da 34 anni.

Già dalle prime ore del giorno nelle strade del centro, bandiere e maglie nerazzurre hanno sfilato, con tutti i tifosi che si raduneranno all’interno dell’Arena Garibaldi per vivere la gara decisiva già dalle 13.

Vivi la storica giornata insieme a La Nazione.