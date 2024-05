Arte in albergo: sei artisti espongono le opere all'Hotel San Ranieri

Pisa, 31 maggio 2024 - Ogni mese un artista, una diversa interpretazione del bello, con le opere che arricchiscono e si inseriscono nella vivace fluidità culturale offerta da una curata struttura alberghiera. “Arte IN San Ranieri” è un nuovo progetto che l'Hotel San Ranieri propone a chiunque abbia la possibilità e il piacere di trascorrere del tempo di qualità in albergo: che sia per una colazione, un pasto, un aperitivo, o per un soggiorno più lungo.

Sono sei gli autori pisani, conosciuti e apprezzati ben oltre i confini nazionali, che si alterneranno con le loro opere all'intero dell'hotel San Ranieri: Paola Spencer, Leonardo Ciucci, Luca Serasini, Andrea De Ranieri, Annalisa Matucci e Simone Cioni. “Avevamo già realizzato iniziative di questo tipo già a partire dal 2007, adesso è il momento di riprendere andando a valorizzare il territorio in tutte le sue potenzialità più alte - ha detto Carmine Barigliano, General Manager dell'Hotel San Ranieri. In città internazionali come Roma, Firenze, Milano, le strutture alberghiere sono vissute anche dai residenti come luogo che va ben oltre il solo pernottamento. Abbiamo pensato a questa nuova iniziativa per dare ai nostri ospiti la possibilità immergersi in un'atmosfera culturalmente stimolante e che parli di Pisa. Ma anche per incentivare gli stessi pisani a venire in albergo a conoscere la nostra proposta di food, beverage e entertainment”.

Una visione realizzata assieme a Elisabetta Del Soldato, curatrice della mostra, che vanta una lunga carriera settore Hospitality. “All'estero e nelle principali città italiane è normale incontrarsi in albergo, luogo che nasce proprio per coccolare il cliente dal momento in cui varca la porta della struttura. Mi sono avvicinata all'arte grazie alla passione per la fotografia e ai meravigliosi amici fotografi incontrati negli anni – racconta Elisabetta. L'arte richiama arte, e per questo sono arrivata a conoscere gli artisti pisani che, a partire dal mese di giugno, arricchiranno le sale del San Ranieri. Sono bravi, sono pisani, hanno molto da raccontare: loro hanno i contenuti, noi un contenitore moderno e dinamico in cui ospitarli. In più, questo progetto mette insieme gli artisti, li fa conoscere, nella speranza che questo faccia germogliare nuove idee.”

Debora Barigliano, direttrice food & beverage dell'Hotel, del ristorante Squisitia e dell'Enoteca. “Il cibo è arte, oggi più che mai. L'obiettivo più importante è quello di regalare emozioni, con i nostri piatti ma anche attraverso un servizio attento. La cultura del food e del beverage è cresciuta negli anni, fino a trasformarsi in una esperienza. Questo ciclo di esposizioni diviene dunque un'occasione per noi, attenti ai prodotti e alle eccellenze del territorio, assolutamente importante e in linea con la filosofia del nostro concetto di accoglienza.” L'inaugurazione del progetto “San Ranieri in arte” è in calendario per venerdì 14 giugno alle ore 18.30. L'artista che dà il via alla rassegna è Paola Spencer. Gli altri artisti che esporranno sono: Leonardo Ciucci, Annalisa Matucci, Luca Serasini, Andrea de Ranieri, Simone Cioni