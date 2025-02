Arrivano 51 nuovi carabinieri in provincia di Pisa

Pisa, 10 febbraio 2025 - L'Arma dei carabinieri di Pisa si rinforza con un maxi arrivo di nuovi militari per la sicurezza delle città. Sono infatti 51 i nuovi agenti in divisa rossa e blu che da oggi, lunedi 10 febbraio, prendono servizio nelle stazioni dei carabinieri di tutta la provincia di Pisa. Una boccata d'aria fresca per i militari che hanno visto un grande incremento di organico. Proprio ieri, al Comando Carabinieri di Pisa, il comandante provinciale colonnello Mauro Izzo ha incontrato i 51 carabinieri neo giunti che sono stati assegnati alle Stazioni del capoluogo e dell'intera provincia. I giovani militari, con un'età media di 23 anni, provengono da diverse regioni d'Italia e hanno superato un rigoroso percorso di selezione e addestramento presso le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino e Reggio Calabria. La loro motivazione e il loro entusiasmo sono un valore aggiunto per l'Arma e per la comunità pisana. Una particolarità di questa assegnazione è che tutti i nuovi arrivati sono stati destinati alle Stazioni, senza alcun impiego in incarichi amministrativi. Questa scelta strategica mira a potenziare i servizi di prossimità e il controllo del territorio, elementi fondamentali per la sicurezza dei cittadini. I nuovi carabinieri vanno ad alimentare gli organici delle Stazioni, presidi di sicurezza insostituibili in tutto il territorio, dai grandi centri urbani ai piccoli comuni. La loro presenza capillare permetterà di prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, con un'attenzione particolare alle aree più critiche della città.

L'incremento del personale rientra in una strategia istituzionale più ampia, volta a garantire un presidio costante e aderente al territorio. L'obiettivo è aumentare la sicurezza nell'intera provincia, offrendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Tra i 51 nuovi arrivati, 12 sono donne, che andranno a rafforzare tutte le Compagnie del Comando provinciale di Pisa. La loro presenza non solo contribuirà ai servizi di prevenzione, ma migliorerà anche l'efficacia dell'Arma nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, un fenomeno purtroppo ancora presente nella provincia pisana.