Aperto il bando per sei tirocini di orientamento al Comune di Pisa

PISA - 8 aprile 2024. Pubblicato sul portale del Comune di Pisa l’Avviso di selezione pubblica per l’attivazione di 6 tirocini extracurriculari di orientamento, di cui 2 rivolti ai giovani diplomati e 4 rivolti ai giovani laureati, da svolgersi presso il Comune di Pisa. I tirocini avranno la durata di sei mesi e la partecipazione prevede il riconoscimento di un’indennità di 500,00 euro mensili al lordo delle ritenute di legge. “L’attivazione dei tirocini – dichiara l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - viene promossa nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un ambiente lavorativo consolidato, tenendo conto delle disponibilità degli uffici comunali - Cerimoniale, Tipografia, Urbanistica, Edilizia Pubblica, Ufficio Stampa, Partecipazioni - interessati ad ospitare nuove leve, al fine di consentire loro di realizzare un’esperienza formativa efficace. Abbiamo voluto avviare un’opportunità formativa concreta e reale per i neo diplomati e neo laureati che si trovano a fronteggiare le maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, offrendo la possibilità di un approccio concreto al mondo del lavoro acquisendo un bagaglio di conoscenze e competenze specialistiche che permetta ai giovani di valutare l’opportunità di un inserimento nel mondo della Pubblica Amministrazione, una realtà in cui è possibile avviare percorsi professionali interessanti. Auspico la massima partecipazione al bando nella speranza di poter programmare investimenti in nuove risorse umane”. Progetti e bando. Il bando di selezione, i progetti di tirocinio attivati e il modulo per fare domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/incarico/avviso-di-selezione-pubblica-lattivazione-di-sei-tirocini-extracurriculari-da-svolgersi. I progetti di tirocinio formulati dagli uffici comunali per le diverse aree e servizi dell’Amministrazione Comunale sono i seguenti: Progetto 1 – Cerimoniale (Diplomati); Progetto 2 – Tipografia (Diplomati); Progetto 3 – Urbanistica (Laureati); Progetto 4 - Edilizia Pubblica (Laureati); Progetto 5 - Ufficio Stampa (Laureati); Progetto 6 – Partecipazioni (Laureati). La selezione è rivolta a soggetti che abbiano conseguito il titolo richiesto entro la data di scadenza dell’avviso e che non abbiano compiuto 30 anni al momento dell’inizio del tirocinio. Non possono essere ammessi soggetti che non hanno compiuto 18 anni. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo “Allegato C”, deve pervenire, per via telematica tramite Pec all’indirizzo [email protected], entro e non oltre il giorno 4 maggio 2024. Ogni candidato potrà fare domanda per una sola tipologia di progetto. Farà fede esclusivamente la data di ricezione della domanda. La selezione dei candidati avverrà a cura di una Commissione valutatrice, sulla base dei curricula e di un colloquio volto a verificare l’adeguatezza e le motivazioni del candidato rispetto alle caratteristiche, all’ambito e agli obiettivi del tirocinio.