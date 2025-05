Antiche Repubbliche Marinare. Genova vince la regata femminile. Pisa la insegue e si piazza seconda

È iniziata con la vittoria di Genova nella regata femminile la 70ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in corso nel tratto di mar Tirreno che bagna la costiera Amalfitana. Nella prima sfida remiera molto combattuta tra gli equipaggi femminili, Pisa ha disputato un’ottima prestazione dando vita a un testa a testa con Genova fino a sfiorare la vittoria. Terzo posto per Venezia e quarto per Amalfi. Dopo la gara i cortei storici delle quattro Repubbliche Marinare hanno sfilato lungo il percorso che unisce Atrani ad Amalfi, concludendo la sfilata storica sulla scalinata della cattedrale di Sant’Andrea.

Oggi alle 12 si disputerà la Regata maschile, con il Galeone Rosso di Pisa che proverà a prevalere sui padroni di casa di Amalfi e sugli equipaggi esperti di Genova e Venezia. L’evento sarà trasmesso in diretta Rai. L’equipaggio femminile che ha disputato la gara ieri era composto da Clara Masseria, Veronica Demartino, Chiara Benvenuti, Giulia Persico, Anita Gnassi, Silvia Terrazzi, Paola Piazzolla, Alice Pettinari, Isabella Bianchi, Zoe Storace, Eva Gagetti, con Lorenzo Giuntini come timoniere. Oggi, come detto, tocca all’equipaggio maschile che schiera Andrea Pazzagli, Nicola Mancini, Simone Tonini, Niels Torre, Luca Pesce, Emanuele Meliani, Francesco Garruccio, Leonardo Pioli, Alessio Melosi o, Simone Barandoni, mentre al timone c’è ancora Lorenzo Giuntini. Lo staff tecnico vece come direttore tecnico Leonardo Pettinari, direttore sportivo Luca Gagetti, allenatore Alessandro Simoncini, nostromi Riccardo Migliaccio, Marco Mancini

La Regata delle Antiche Repubbliche marinare (o Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva che si ispira a una rievocazione storica istituita nel 1955, per celebrare imprese e rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Ogni equipaggio è composto da 8 vogatori e un timoniere; le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1,70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva. L’evento, che ha l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è preceduto dal Corteo storico, che ha visto sfilare i figuranti di ciascuna città. Nel Corteo pisano sono raffigurati cinque gruppi legati a personaggi dell’ordinamento politico, militare, sociale, economico e marinaro, per un totale di 88 figure, che riproducono manufatti e costumi realmente appartenenti alla storia del periodo e che ricordano episodi o personaggi degni di rilievo ben noti nella memoria popolare.