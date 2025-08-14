Tragedia sul monte Castore, due alpinisti morti. Marco Stagi aveva 34 anni

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
CronacaTragedia sul monte Castore, due alpinisti morti. Marco Stagi aveva 34 anni
14 ago 2025
REDAZIONE PISA
Il giovane era di Santa Maria a Monte. L’altra vittima è una donna di 36 anni, di origini straniere, ma residente a Padova

Per approfondire:

Santa Maria a Monte (Pisa), 14 agosto 2025 – Una scalata che si è trasformata in tragedia. Sul Castore, una delle cime più note del massiccio del Monte Rosa che con i suoi 4.226 metri di altitudine è la meta preferita dagli alpinisti che passano e soggiornano al rifugio. Le vittime sono due. Una è di Santa Maria a Monte. Si tratta di Marco Stagi, 34 anni, originario di Cerretti, conosciutissimo e stimato come tutta la sua famiglia. L’altra vittima è una donna di 36 anni, di origini straniere, ma residente a Padova. 

Secondo le prime ricostruzioni i due erano partiti all’alba del 13 agosto dal rifugio Quintino Sella con l’obiettivo di raggiungere la vetta e completare la traversata scendendo lungo il versante ovest. Da chiarire tuttavia il copione del dramma che si è consumata in quella che è una salita impegnativa ma molto frequentata dagli appassionati di alpinismo. Ci sono indagini in corso che sono condotte dai militari della guardia di finanza di Cervinia.

Secondo i soccorritori, è possibile che il peggioramento improvviso del tempo li abbia colti di sorpresa, facendo smarrire loro il percorso lungo la cresta. L’errore di rotta si sarebbe rivelato fatale, portandoli a cadere sul ghiacciaio sottostante. Qui, infatti, le condizioni meteo variabili e i tratti esposti della cresta continuano a rappresentare un rischio anche per scalatori esperti.

L’allarme è scattato nella notte, quando il compagno della donna ha segnalato il mancato rientro. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto. Un primo sorvolo in elicottero non avrebbe dato risultati. Ma le ricerche sono proseguite con ulteriori e capillari approfondimenti. La Guardia di Finanza di Cervinia e Alagna ha utilizzato i dati dell’orologio con Gps di una delle vittime per restringere l’area di ricerca: dal satellite è poi arrivato il segnale che ha circoscritto la zona dove i due poteva trovarsi. Poche ore dopo, i soccorritori hanno individuato e raggiunto i corpi. Purtroppo per Stagi e per la donna che si trovava con lui non c’era più nulla da fare.

