Allerta arancione. Chiuse tutte le scuole

PISA E PROVINCIAAllerta meteo arancione in tutta la provincia. I sindaci hanno deciso la chiusura di tutte le scuole. Dai nidi all’Infanzia, dalla Primaria alle Secondarie di primo e secondo grado. Le comunicazioni, Comune dopo Comune, sono state diramate ieri sera tardi tra messaggi WhatsApp, post su Facebook, siti dei vari enti aggiornati all’ultimo minuto e le scuse di molti sindaci, come quelli di Calci e Santa Croce. Massimilianio Ghimenti di Calci "avvisa della chiusura e si scusa per le tempistiche rese necessarie dall’evoluzione delle previsioni meteo".

La prefetta di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha convocato nel tardo pomeriggio di ieri una riunione con tutti i sindaci della Provincia, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e tutti i soggetti deputati alla protezione civile e alle situazioni emergenziali come quella in atto. Alla fine della riunione, svoltasi on line, i sindaci di tutta la Provincia hanno preso la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado di tutti i Comuni a causa dell’allerta meteo arancione. Alcuni Comuni hanno immediatamente reso nota la decisione. Altri hanno impiegato un po’ di tempo in più anche per informare i dirigenti scolastici anche a causa di una non immediata comunicazione con ogni singolo assessore. Alla fine c’è stata una decisione comune e conforme e tutti hanno deciso di tenere la stessa linea. "Domani (oggi, Ndr) le scuole di ogni ordine e grado di Pisa resteranno chiuse a causa dell’allerta arancione – il post del sindaco Michele Conti – Lo abbiamo deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in Prefettura. Si tratta di una misura necessaria anche in relazione all’allerta per rischio Idraulico del fiume Arno. La Protezione Civile ha attivato un’unità di crisi per monitorare l’evolversi della situazione". Per Pisa è la prima volta. Sospese anche tutte e attività, didattiche e non, dell’Università di Pisa, che proprio oggi aveva in programma l’annuale cerimonia di consegna dell’Ordine del Cherubino.

A Pontedera il sindaco Matteo Franconi, con un videomessaggio su Facebook, oltre ad annunciare la chiusura delle scuole (tutte, dai nidi alle Secondarie di secondo grado) informa che a Pontedera è sospeso il mercato del venerdì, chiusi la biblioteca comunale e i cimiteri. "A seguito di una riunione con la Prefettura di Pisa – il post del sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni – abbiamo deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani (oggi, ndr). Mi scuso con le famiglie per il disagio arrecato, certo di aver preso la decisione più responsabile".

