Alberto Gilardino vicino alla panchina del Pisa: incontro decisivo con Knaster

È l’inizio di una nuova era. Archiviato in uno scompartimento speciale, quello delle imprese, il capitolo "Filippo Inzaghi", il Pisa è pronto a scrivere una nuova parte della propria storia. "Passato un allenatore se ne fa un altro" potremmo dire, d’altronde è così. E siamo ormai agli sgoccioli prima della nuova ufficialità.

Nella giornata di oggi è previsto un incontro, l’ultimo e probabilmente il decisivo, tra Alberto Gilardino e Alexander Knaster. Un incontro per chiudere la trattativa, per discutere le ultime cose e, in caso positivo, siglare l’accordo rendendo così l’ex Genoa il nuovo allenatore del Pisa. Come raccontato, da vari giorni Gilardino era salito in cima alla lista del club nerazzurro per il dopo Inzaghi.

In vantaggio nelle corsa a due con Marco Giampaolo, nelle ultime ore è stata svelata anche l’identità della pista straniera mai scoperta prima: Matìas Almeyda. Un interesse concreto, quello per l’ex allenatore dell’AEK Atene, che ormai sembra prossimo a diventare il tecnico del Siviglia. Con Almeyda in Andalusia, l’attenzione del club si sono rivolte esclusivamente verso il "violinista" (questo il suo soprannome quando giocava, a causa della sua esultanza).

Un profilo molto ambito in Serie A, quello di Gilardino, che è finito nei taccuini anche della Fiorentina, del Parma e nelle ultime ore del Lecce, proprio per sostituire Giampaolo (salvo poi virare su Di Francesco). Senza panchina da novembre, quando è stato esonerato dal Genoa, il "violinista" ha troverebbe una squadra con caratteristiche tecniche a lui vicine, la voglia di rivalsa e di rimettersi in gioco in una squadra che di entusiasmo ne ha da vendere con il ritorno in Serie A.

Un binomio che può sposarsi bene, con il club che prenderebbe il terzo campione del mondo del 2006 come allenatore, dopo Gattuso e lo stesso Inzaghi. Intanto, passando al tema giocatori, il Pisa è interessato a Liberato Cacace, terzino sinistro dell’Empoli con alle spalle novantatré presenze in Serie A e una nomination come miglior difensore al Fifa The Best Award lo scorso anno per meriti ottenuti con la Nuova Zelanda.

Oltre a lui, c’è una trattativa che è prossima alla conclusione. Isak Vural, infatti, attraverso un post pubblicato su Instagram ha salutato il Frosinone. "Grazie", con un cuore, il messaggio. Si attende solamente l’ufficialità per il suo trasferimento a Pisa con il compagno di squadra Lusuardi.

Lorenzo Vero