inaugurato il Centro Aggregativo “Tutti in Piedi” nel quartiere I Passi

Pisa, 14 giugno 2025 - Il Comune di Pisa ha inaugurato ieri il nuovo Centro Aggregativo HOPE per anziani che viene gestito dall’Associazione di Promozione Sociale La Tartaruga, da oltre 20 anni attiva a favore della terza età. Negli spazi al piano terra degli edifici popolari ERP di via Belli, assegnati dal Comune all’associazione a seguito di bando pubblico, nasce un nuovo spazio pensato per favorire l’incontro, la socializzazione e il benessere degli anziani, in particolare di quelli fragili e non autosufficienti. A presenziare l’inaugurazione del nuovo spazio l’assessore al sociale Giovanna Bonannoinsieme alla vicepresidente e responsabile del settore sociale e sociosanitario dell’associazione La Tartaruga, Moira Marchionni. «È un momento di gioia e di emozione inaugurare questo nuovo spazio assegnato all’associazione La Tartaruga - ha dichiarato l’assessore Giovanna Bonanno - che ringrazio fortemente per l’impegno dedicato. Lo spazio fa parte del progetto “Tutti in piedi”, un servizio rivolto agli anziani del condominio HOPE, l’edificio di edilizia popolare di via Belli, rivolto anche agli anziani del quartiere, agli anziani fragili, alle Associazioni di quartiere, alle scuole. Lo scorso anno nell’ambito dello stesso progetto abbiamo assegnato lo spazio accanto all’associazione Autismo Pisa. Qui verranno svolte attività di assistenza e di socializzazione, mirate a far incontrare le persone, evitando l'isolamento che troppo spesso incombe sugli anziani, attività di animazione che hanno l'obiettivo di stimolare gli anziani, soprattutto dal punto di vista della socialità, perché questo incide sulla loro qualità della vita e sul loro benessere». «La nostra missione – spiega Moira Marchionni dell’associazione La Tartaruga – è sempre stata quella di prenderci cura delle persone anziane a 360 gradi. Non solo garantendo i bisogni primari come l’abitazione e l’assistenza sanitaria, ma anche quelli secondari: relazioni, autostima, condivisione. Vogliamo che ogni anziano si senta valorizzato come custode di esperienze e saggezze. Un sentito ringraziamento va al Comune di Pisa, che ha accolto con entusiasmo il progetto, sostenendo un’iniziativa innovativa di animazione sociale rivolta agli over 65 in cohousing. Ringrazio Rotary Club e OPA per le donazioni che ci hanno aiutato ad allestire lo spazio, e il Comitato di quartiere per il sostegno che ci ha dato». Il progetto “Tutti in Piedi”, di cui il Centro HOPE è parte integrante, prende vita all’interno del cohousing omonimo, al piano terra del quale è stato realizzato uno spazio polifunzionale. Qui, gli abitanti del condominio e gli anziani del quartiere potranno partecipare a laboratori creativi, attività di socializzazione e incontri intergenerazionali, in un ambiente accogliente e stimolante. Il centro sarà anche un punto di riferimento importante per l’assistenza e la prevenzione primaria: monitoraggio attivo degli anziani più fragili, orientamento delle famiglie verso i servizi pubblici, sostegno alle assistenti familiari e badanti con momenti di formazione e scambio. Grande attenzione sarà dedicata alla rete territoriale: l’Associazione ha già avviato contatti con le realtà associative del quartiere, con le scuole e con la parrocchia, per costruire insieme percorsi condivisi e progettualità future. Le attività saranno prevalentemente gratuite, fatte salve le quote associative, e per garantirne la continuità La Tartaruga si impegna nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Il Centro Aggregativo Polifunzionale " Tutti in piedi" che da settembre 2025 sarà aperto dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 dal lunedì al venerdì al piano terra del condominio co-housing località i Passi, via Belli 16. Durante l'orario mattutino verranno svolte prevalentemente le attività rivolte agli anziani non autosufficienti con problematiche di demenza afferenti dai Servizi sociali dell'Azienda Asl Nordovest. Durante l'orario pomeridiano il programma sarà rivolto agli anziani del condominio e agli abitanti del quartiere con attività psicofisica di stimolazione e mantenimento, yoga e ginnastica dolce, passeggiare e corso di nordic walking, laboratori intergenerazionali con scuole e associazioni, teatro, ballo, uscite museali, atelier creativi di arti manuali ed espressive e organizzazioni di spettacoli.