Alberi tagliati nella zona di Riglione. Sale la protesta dei comitati

La smania di abbattere alberi non ha fine. Il Comitato difesa alberi Pisa lancia un nuovo allarme: "Hanno abbattuto nove ulivi in via Monterotondo a Riglione". Ed intanto si riaccende la contestazione sul verde dei piazzali a Porta a Lucca. "Chiamiamo ad una manifestazione giovedì alle 17.30 in piazzale Genova, per dire basta ai progetti di riqualificazione dei piazzali delle case popolari, progetti che prevedono di abbattere il verde già esistente".

Andando per gradi e ritornando in quel di Riglione, Il Comitato ha inviato a La Nazione le foto degli abbattamenti che avvengono nel margine stradale di un’area a verde. "Non sappiamo se l’abbattimento avvenga per mano pubblica o privata. Supponiamo sia per mano privata perché nell’area dovrebbe sorgere un nuovo immobile" dicono dal Comitato.

Intanto non si spengono i riflettori sulle proteste sul taglio degli alberi nell’area delle case popolare di Porta a Lucca, nei piazzali Genova, Amalfi, Ravenna, Venezia e Sicilia. In una nota i residenti e il Comitato Difesa degli Alberi di Pisa esprimono la preoccupazione per lo sviluppo del progetto in corso, sull’onda di lamentele già espresse nell’agosto 2024. "Chiamiamo tutti giovedì in Piazzale Genova alle 17.30 per ribadire la contrarietà al progetto di trasformazione dei piazzali".

In una nota, il Comitato scrisse "La zona compresa fra via Piave e via Rindi - scrivono - costituisce un piccolo polmone verde, con condomini di tre piani dove vivono molte persone anziane e sole, che trovano appoggio e un ambiente socialmente aggregante che costituisce un valore affettivo e paesaggistico da conservare e custodire. Non è raro trovare gruppi di persone riunite in conversazione il tardo pomeriggio d’estate, bambini giocare nei piazzali senza i pericoli che si trovano in quartieri meno vissuti".

Carlo Venturini