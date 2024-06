Pioggia dal soffitto nei negozi: la domenica difficile dell’aeroporto di Pisa

Pisa, 3 giugno 2024 – Un temporale fortissimo e inatteso, che ha creato problemi in città, ma anche nella vicina Livorno. Nel pomeriggio di domenica 3 giugno Pisa ha dovuto fare i conti con il maltempo e la pioggia.

Le foto dell’aeroporto allagato

Che hanno in parte compromesso l’operatività dello scalo aeroportuale del “Galilei”, in un giorno come quello di domenica in cui, tra partenze e arrivi, i passeggeri sono stati migliaia.

I problemi appunto sono iniziati nel pomeriggio, quando il fortissimo temporale ha provocato allagamenti nell’aeroporto. Ha iniziato a piovere dal soffitto all’interno del bar che si trova a pochi passi dagli arrivi.

Il punto vendita è stato provvisoriamente chiuso per permettere il ripristino delle condizioni normali. Mentre intanto cinque voli venivano dirottati su altri scali. Si è trattato di quattro Ryanair e un Easyjet, fatti atterrare a Roma, Torino e Rimini. Per raggiungere Pisa, sono stati organizzati dei pullman a disposizione dei viaggiatori.

Solo in serata la situazione è tornata alla normalità. Il personale di Toscana Aeroporti ha lavorato per un ritorno alla regolarità del traffico. Personale tecnico ha provveduto ad aspirare l’acqua dal tetto dell’aeroporto per evitare danni ulteriori.