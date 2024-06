Nubifragio a Pisa, allagato l’aeroporto. Voli dirottati

Pisa, 2 giugno 2024 – Un forte temporale si è improvvisamente abbattuto su Pisa e ha fortemente rallentato l'operatività dell'aeroporto Galilei, provocando allagamenti e disagi anche all'interno dell'aerostazione nella galleria commerciale.

Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali mentre alcune partenze hanno già accumulato un paio d'ore di ritardo. Secondo quanto si apprende, la società di gestione Toscana Aeroporti sta monitorando la situazione in stretto contatto con le compagnie aeree per fornire immediata assistenza ai passeggeri in attesa di imbarcarsi.

Alcuni video sul web e girati con i telefonini mostrano forti infiltrazioni d'acqua all'interno della galleria commerciale e provenienti dalla copertura della stessa. In città sta piovendo anche se con minore intensità. Allagamenti e ristagni d'acqua sulle strade si sono verificati in diverse zone della città senza però causare particolari disagi alla viabilità.

Sono cinque i voli dirottati, quattro della compagnia Ryanair e uno di EasyJet: tre sono stati inviati a Roma, uno a Torino e uno a Rimini. Per precauzione uno dei bar dell'aerostazione è stato chiuso perché le infiltrazioni di acqua erano vicine ad alcuni frigoriferi che sono stati subito disalimentati. Intanto alcuni addetti alla manutenzione stanno aspirando l'acqua dal tetto per evitare danni ulteriori.