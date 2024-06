Maltempo, serie di trombe marine al largo della costa livornese

Firenze, 2 giugno 2024 – Una serie di trombe marine si è formata nel pomeriggio di oggi di fronte alla costa di Quercianella, a sud di Livorno. Il fenomeno, almeno tre trombe d'acqua che si sono formate al largo tra il faro di Vada e Quercianella, è rimasto visibile per qualche minuto anche da terra per poi scomparire tra la massa di nuvole.

Intanto si preannuncia un lunedì piovoso su gran parte dell'Italia con i fiumi che restano sorvegliati speciali soprattutto al Centro-Nord. Per domani la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per sette regioni, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

In Toscana l’allerta gialla riguarda il tratto meridionale della costa, da Piombino in giù, e l’Arcipelago: il rischio è per forti temporali e idrogeologico soprattutto nella notte tra domenica e lunedì e al primo mattino..

In Umbria in nottata e al primo mattino transito di piogge sparse e locali rovesci. Nel pomeriggio variabilità con possibili rovesci e locali temporali di difficile localizzazione. Temperature massime in lieve aumento (24-25 °C in pianura).