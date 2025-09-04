Abiogen, cambio al vertice. Zambonardi è il nuovo amministratore delegato

di Gabriele MasieroPISACambio al vertice per Abiogen Pharma, azienda pisana che nel 2024 ha registrato ricavi superiori a 165 milioni di euro e conta circa 500 dipendenti a livello di gruppo. Massimo Di Martino fa un passo di lato, ma resta presidente della società, e diventa amministratore delegato Paolo Zambonardi, piemontese con oltre 35 anni di esperienza nel settore farmaceutico. Dopo gli inizi in Boehringer Ingelheim e Italfarmaco, ha guidato come ceo Icn/Valeant, Merz Italia, Ferring Italia e, più recentemente, nuovamente Italfarmaco. "La sua carriera - spiega in una nota Abiogen Pharma - si caratterizza per lo sviluppo di business unit strategiche e una profonda conoscenza del mercato farmaceutico italiano ed europeo".

La scelta di Zambonardi, prosegue l’azienda pisana, "si inserisce in un percorso di rafforzamento della governance e di evoluzione manageriale che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Abiogen in Italia e all’estero e di guidare la crescita futura in un mercato farmaceutico sempre più competitivo": "L’arrivo del nuovo amministratore delegato - sottolinea Di Martino - è una tappa importante in un percorso di rinnovamento che vede la nostra azienda affrontare le sfide future con uno slancio nuovo e al tempo stesso coerente con i nostri valori". Zambonardi, che prima della nomina è stato membro per alcuni mesi del consiglio di amministrazione della società, ha detto di voler "mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire a consolidare la posizione di Abiogen nei suoi settori chiave e accompagnarne lo sviluppo in un contesto di continua evoluzione, con lo sguardo rivolto sia all’Italia che ai mercati internazionali".

"La sua lunga esperienza manageriale, maturata in contesti complessi e in aziende familiari italiane e multinazionali - osserva Di Martino - si inserisce perfettamente nello stile Abiogen e rafforza la nostra capacità di crescere con continuità, guardando a nuovi traguardi". Nella sua recente esperienza a Italfarmaco, Zambonardi ha partecipato attivamente allo sviluppo dell’azienda che ha raggiunto circa 4 mila dipendenti ed un fatturato superiore al miliardo di euro". Abiogen Pharma dal 1997 opera in più aree integrate: ricerca e sviluppo, produzione farmaceutica con marchio proprio o per conto terzi e commercializzazione di farmaci di proprietà o in licenza. Le aree terapeutiche di riferimento comprendono il metabolismo osseo, la gestione del dolore, le patologie respiratorie e metaboliche (tra cui il diabete), i disturbi dermatologici e la sarcopenia, nuova frontiera di ricerca e sviluppo per l’azienda.