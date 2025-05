"A tu per tu col Cielo” nella Basilica di San Piero

La bellezza e la magia della Basilica di San Piero a Grado faranno da sfondo ad un viaggio spirituale che attraverserà i grandi temi dell’umanità: l’amore, la paura, l’emigrazione, la guerra, la bellezza, il coraggio. Domani, alle 21.15, l’associazione Lungofiume e il regista Massimo Corevi proporranno lo spettacolo “A tu per tu col Cielo”, un dialogo senza tempo tra l’essere umano e il Cielo, fatto di domande, silenzi e preghiere. Una serata che parla dritta all’anima e che avrà anche uno scopo benefico: contribuire (con un’offerta libera) alla raccolta fondi “Una culla per la Vita”, progetto promosso dalla rete di associazioni a sostegno alla maternità e all’infanzia, per l’acquisto di una culla termica, protetta, concepita per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i neonati ‘al sicuro’.

Due voci – un uomo e una donna interpretati dagli attori Marco Gistri e Benedetta Giuntini – si cercano, si interrogano, si confessano, intrecciando amore e conflitto, paura e speranza. Ad accompagnarli, il coro “Mi alma canta”, che attraversa la scena con canti e armonie capaci di toccare corde profonde. I testi sono liberamente tratti da: don Tonino Bello, Khalil Gibran, Langston James Hughes, Pablo Neruda, Tiziano Terzani.

"E’ con grande emozione – commenta il regista Massimo Corevi - che ci apprestiamo a mettere di nuovo in scena, in un luogo altamente ‘potente’, parole e canti che trattano gli eterni temi della vita e che mai come in questo momento sono di un’attualità sconvolgente. E la suggestiva Basilica di San Piero, in una sera che non ti aspetti, sarà ‘cassa di risonanza’ dei turbamenti dell’anima".