Asta benefica di grandi marchi per sostenere la ricerca Airc

Domani, giovedi 22 maggio, dalle 18.30, torna la speciale asta a sostegno della ricerca sul cancro promossa dal Comitato Toscana Fondazione Airc in collaborazione con Rotary Club Pisa – Galilei. Negli storici saloni di Villa di Corliano, a San Giuliano Terme, sarà possibile fare le proprie offerte per aggiudicarsi esperienze e oggetti unici. Una serata significativa per celebrare il sessantesimo anniversario della Fondazione e sostenere concretamente l’impegno quotidiano dei 5.400 ricercatori e ricercatrici Airc attivi in progetti d’avanguardia dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Articoli di moda, prodotti per la cura del corpo, gioielli, oggetti di design, eccellenze gastronomiche del territorio ed esperienze suggestive compongono un catalogo particolarmente ricco, consultabile online: https://issuu.com/airc_it/docs/catalogo_asta_pisa_2025?fr=sOGMwMjg1MjIyMjg, che comprende 106 lotti resi disponibili grazie alla generosità di numerosi donatori. Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’ampio ventaglio di proposte a sostegno della ricerca oncologica. Airc ringrazia Agostino e Rosanna Agostini Venerosi della Seta per l’ospitalità, il Rotary Club Pisa – Galilei per la generosa collaborazione, Pacini Editore per l’edizione del catalogo e Claudia Mazzini per gli acquerelli della copertina, Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli per la conduzione dell’Asta, Emanuel Dell’Orto di Fox Investigazioni e Sicurezza Srl Firenze per il servizio Security, Villa Marcello e Marchesi Mazzei per la fornitura di vino, Duccio Corsini per lo spumante, A.L.Sol srl per il trasporto di alcuni lotti a Pisa e il Rotaract Club Pisa per l’attività di volontariato. Un ringraziamento speciale a tutti i donatori e sostenitori che ci seguono con grande generosità e partecipazione.