A Pontasserchio in vista dell'Agrifiera si insegna a fare la torta coi bischeri

PONTASSERCHIO - 18 aprile 2024. Durante la preparazione dell'Agrifiera di Pontasserchio si insegna anche a preparare anche la torta coi bischeri. Questa è l'idea del circolo Arci Casa del Popolo di Pontasserchio per celebrare il suo dolce più famoso. L'iniziativa culinaria si terrà al circolo alle 15.30 e alle 21.30 di venerdì 26 aprile, due giorni prima della festa più nota della città.

"Tra poco sarà il 28 di aprile - spiega Franco Marchetti - la festa di Pontasserchio, conosciuta anche come la Fiera della Agricoltura e del Bestiame. Quando ancora il letto del vecchio Auser (oggi Serchio) scorreva frastagliato in queste zone, l’antica Pontasserchio era il centro pulsante della bassa valle del Serchio ed era famosa, oltre che per le tradizioni storiche, per la capacità di trasformare i frutti della natura in opere d’arte della tavola. Da questa particolarità è nata la famosa torta coi bischeri di Pontasserchio: un dolce frutto dei prodotti della terra che, ancor prima dell’avvento del cacao in Europa, veniva fatto con le verdure. La genialità della torta coi bischeri è stata proprio questa - continua - ossia amalgamare il nuovo prodotto delle terre lontane in una torta dalla storia antica, mescolando la novità estera insieme ai tradizionali prodotti del nostro territorio.

Fare la torta coi bischeri è un’arte e richiede di saper amalgamare per bene i prodotti della terra in casa propria: dopo aver fatto tutto l'impasto e il candito a domicilio, il composto veniva versato dentro a comode teglie e cotte rigidamente nei forni a legna. Nei giorni della torta anche a occhi chiusi si poteva venire a Pontasserchio perché bastava seguire l’odore del rigonfio: il classico profumo della culla della torta coi bischeri. Al giorno d'oggi - prosegue sconsolato Marchetti - queste tradizioni sono sempre più rare e sconosciute perché è cambiata la popolazione e molti che qui risiedono non le conosco, o perché la memoria con l’età rischia di scomparire e tanti dei giovani poco si dilettano a seguire la usanze della nonna. Per queste ragioni, il circolo ARCI Casa del Popolo, mantenendo fede alla sua storia, vuol proseguire e far rivivere la classica preparazione della torta coi bischeri, così da tramandare la tradizione nella preparazione del prelibato e sostanzioso dolce di Pontasserchio.

L’esperienza di chi l’ha sempre fatta deve proseguire: la cultura del nostro territorio vive dentro questo dolce. Per queste ragioni - conclude - venerdì 26 aprile alle 15.30 e alle 21.30 presso il circolo ARCI Casa del Popolo insegneremo a fare la torta coi bischeri. Un'irripetibile occasione per proseguire nelle migliori tradizioni, per consolidare una comunità che sappia guardare al futuro".