Risultati elettorali a Montecatini: corsa a sindaco, lo spoglio dei voti

Montecatini, 10 giugno 2024 – Montecatini al voto: la città sceglie il nuovo primo cittadino. Segui con noi in diretta lo spoglio delle schede nei vari seggi con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Qui sotto la tabella con i dati in tempo reale.

Un appuntamento importante per la vita cittadina. Si ripresenta per un secondo mandato Luca Baroncini, sindaco uscente di centrodestra sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Poi c’è Alberto Lapenna, di Montecatini al Centro. Quindi il candidato di centrosinistra, Claudio Del Rosso, sostenuto da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Azione. Quindi Franco Arena (Montecatini Una storia Nuova) e Edoardo Fanucci (Patto per la città).