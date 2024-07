Montecatini, giochi fatti per la giunta. I nomi della squadra. A giorni la presentazione

Montecatini, 3 luglio 2024 – Dovrebbe essere presentata entro la fine della settimana la giunta del nuovo sindaco Claudio Del Rosso. Ormai da qualche giorno, a Montecatini, sta impazzando il toto-nomine e qualche storico appassionato di ippica si diverte pure a sparare le quote. I nomi degli assessori sembrano ormai definiti, anche se, come spesso accade in queste situazioni, potrebbero esserci colpi di scena all’ultimo momento.

Marco Silvestri, agente assicurativo ed esponente della lista civica da cui è nata la candidatura di Claudio Del Rosso, resta in pole position come vicesindaco e assessore alle attività produttive e allo sport.

Nell’ambito dello stesso gruppo, sembra certo anche l’ingresso in giunta dell’assessore gestionale Enrico Giannini, che si dovrebbe occupare di bilancio, tributi e società partecipate.

Sul fronte del Partito Democratico, ci sono i nomi di due donne. Una è Beatrice Chelli, molto impegnata come consigliere di maggioranza durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi per la candidatura delle Terme, in vista dell’ingresso nel patrimonio Unesco, alla quale andrebbero cultura e personale.

L’altra è Jessica Zucconi, assistente sociale, candidata come indipendente nella lista dei democratici, destinata a servizi sociali e istruzione.

Cambiamento in vista per il Movimento Cinque Stelle: Simone Magnani, consigliere di minoranza durante l’amministrazione di Luca Baroncini, non entrerà in giunta a causa degli impegni lavorativi.

Al suo posto, Luca Bini si occuperà di ambiente e lavori pubblici. Più complessa resta la questione della presidenza del consiglio comunale: in lizza ci sarebbero Guido Ripa, ispettore della polizia di Stato in pensione, per tanti anni in servizio al commissariato di Montecatini, eletto con la lista civica di Claudio Del Rosso, e Siliana Biagini, Pd, ex consigliere provinciale, alla sua terza elezione nell’assemblea cittadina.

Alcuni consiglieri avrebbero espresso un po’ di disappunto perché ritengono di meritare un riconoscimento maggiore per il contributo apportato alla vittoria del nuovo sindaco. Resta quindi da sistemare un po’ l’assetto dell’amministrazione, magari intervenendo sugli equilibri del sottogoverno cittadino.

In ogni caso, la giunta verrà presentata a breve, già in settimana. Anche perché, al di là dei giusti e legittimi equilibri politici che dovranno garantire la durata dell’amministrazione per tutto il mandato, il Conune ha la necessità di partire per affrontare i numerosi problemi della città termale.