Montecatini Terme, il nuovo sindaco è Claudio Del Rosso

Montecatini Terme, 24 giugno 2024 - La sfida al ballottaggio per il sindaco di Montecatini Terme se la aggiudica Claudio Del Rosso. L'avvocato, candidato civico del centrosinistra, ha battuto per 8 voti il sindaco uscente Luca Baroncini, candidato del centrodestra. Il dato finale del ballottaggio parla di 3499 voti per Del Rosso e 3491 voti per Baroncini. Al primo turno Baroncini si era fermato al 33,68%, mentre Del Rosso aveva chiuso al 27,23 %, strappando il ballottaggio a Edoardo Fanucci per soltanto 10 voti. L'affluenza a Montecatini è stata del 46.06%.

Per soli otto voti di differenza il centrosinistra è riuscito a strappare Montecatini Terme al centrodestra: Del Rosso, avvocato di 54 anni sostenuto da Pd, M5s, Azione/Repubblicani e una lista civica, ha superato Baroncini, segretario generale della Lega in Toscana (sostenuto da tutti i partiti della coalizione di centrodestra e da una lista civica). "Mi ha appena chiamato Luca Baroncini per complimentarsi del risultato - ha scritto Del Rosso su Facebook -, lo ringrazio per la lealtà e la correttezza. Abbiamo un giorno per essere felici e tutto il resto del tempo per stare preoccupati. Ringrazio chi mi ha sostenuto dal primo minuto chi c'era quando pioveva forte, state pronti ci sarà ancora bisogno di voi, chi c'era senza apparire, chi ci ha creduto e non ha mollato mai”.