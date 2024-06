Montecatini, chi entra in Consiglio. Gli scenari per la Giunta

Montecatini Terme (Pistoia), 25 giugno 2024 - Potrebbe essere ribattezzato il re della volata finale, della vittoria al fotofinish. Dopo essere stato ammesso al ballottaggio spuntandola per soli 10 voti su Edoardo Fanucci, l’avvocato si è ripetuto al ballottaggio, erodendo tutto il margine che l’avversario Luca Baroncini aveva. Del Rosso lo ha battuto per soli 8 voti di scarto (3.499 a 3.491) e ora guarda al futuro da sindaco in una Montecatini che va incontro a mesi importantissimi per il suo destino, in particolare quello degli stabilimenti termali. Ma come sarà composto il nuovo consiglio comunale di Montecatini? Quali scenari ci sono dietro alla vittoria di Del Rosso nell’amministrazione comunale? Iniziamo dalla composizione del consiglio comunale. Alla maggioranza vanno dieci consiglieri, oltre al sindaco Del Rosso. Per la lista civica che ha sostenuto il sindaco sono state elette in consiglio cinque persone: si tratta di Marco Silvestri (82 preferenze), Guido Ripa (64), Barbara Brizzi (63), Matteo Finizzola (57), Martina Macaluso (57). Per il Partito Democratico entrano invece Simone Gagliardi (65), Moreno Mencarelli (64), Beatrice Chelli (61) e Fabio Gigli (45). Per il Movimento Cinque Stelle viene eletto consigliere Simone Magnani (18).

Sul fronte della minoranza, la Lega prende due consiglieri: Luca Baroncini, candidato a sindaco, e Karim Toncelli (156 preferenze) . Per Fratelli d’Italia entra Alessandro Sartoni (187). Il candidato a sindaco Edoardo Fanucci farà gruppo unico con Ettore Severi (100) e Andrea Bellettini (123).

In merito alla giunta e alla sua composizione, le prime indiscrezioni indicano nella figura di Moreno Mencarelli (Pd) come vicesindaco e assessore alle attività produttive. Il sindaco Del Rosso dovrebbe tenere per sé termalismo e polizia municipale. L’esponente della sua lista civica Barbara Brizzi dovrebbe andare a fare l’assessore al bilancio e al personale, mentre Beatrice Chelli (Pd) potrebbe avere le deleghe per cultura e pubblica istruzione. Simone Magnani (M5S) potrebbe occuparsi di sport e turismo. Per la nuova Destination Management Organization (Dmo) il nuovo direttore, se sarattrivato un accordo con le categorie economiche, dovrebbe essere Alessandra De Paola.

