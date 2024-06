Via al ballottaggio. Montecatini e Agliana alla scelta del sindaco

Pistoia, 23 giugno 2024 - Oggi e domani, ad Agliana e Montecatini, si vota per eleggere il sindaco dele rispettive città, che resterà in carica fino al 2029. Sono questi gli ultimi due Comuni della nostra Provincia rimasti ancora in ballo nell’attuale tornata di elezioni amministrative: gli altri nove hanno visto l’elezione del proprio primo cittadino due settimane fa. Dopo il primo turno, il vincitore verrà deciso al ballottaggio: in lizza Luca Benesperi e Guido Del Fante ad Agliana, Luca Baroncini e Claudio Del Rosso a Montecatini. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Lo scrutinio inizierà proprio alle 15 di domani, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Per poter votare sarà necessario recarsi al seggio con un documento di identificazione valido e con la propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura.

Per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, gli uffici elettorali delle due città (a Montecatini in viale Verdi 46; ad Agliana in piazza della Resistenza) saranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l’annotazione permanente del diritto al voto assistito.

Il primo turno, l’8 e il 9 giugno, ha stabilito che L’elezione a sindaco di Montecatini Terme si risolverà con il ballottaggio tra il sindaco uscente Luca Baroncini (che ha ottenuto il 33,68% dei voti), coordinatore regionale della Lega, sostenuto da tutto lo schieramento di centrodestra (con l’appoggio esterno di Alberto Lapenna), e Claudio Del Rosso (27,23% dei voti), candidato dell’Unione Termale, schieramento di centrosinistra. Ad Agliana invece la contesa sarà tra il sindaco uscente Luca Benesperi (che ha ottenuto il 47,17% dei voti), uomo di punta dello schieramento di centrodestra, appoggiato in seconda battuta anche da Ambra Torresi, e Guido Del Fante (37,34% dei voti), candidato dello schieramento di centrosinistra, appoggiato in seconda battuta anche da Alessandro Bartolini del Movimento 5 stelle.

albe