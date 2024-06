Ballottaggi per i nuovi sindaci, quando i risultati. Da Firenze a Perugia, tutto quello che c’è da sapere

Firenze, 22 giugno 2024 – Ci siamo. Il secondo turno delle elezioni comunali 2024 sta per iniziare. Tante le sfide chiave, da Firenze a Perugia. In Toscana sono 18 i Comuni che tornano alle urne, 5 in Umbria. Vediamo con questa guida al voto tutto quello che c’è da sapere sui ballottaggi delle amministrative.

Ballottaggi elezioni comunali 2024, le sfide chiave in Toscana e Umbria

In Toscana sono 18 i Comuni al voto. Tante le sfide chiave. Occhi puntati in particolare su Firenze, dove a contendersi la poltrona di Palazzo Vecchio ci sono Eike Schmidt (centrodestra) e Sara Funaro (centrosinistra). Ma anche Empoli, dove per la prima volta nella storia la sinistra viene portata al ballottaggio. Gli sfidanti sono Alessio Mantellassi, sostenuto da Pd-AVS-Azione e liste civiche, e Leonardo Masi (Sinistra e M5s). A Montecatini Terme sfida tra il sindaco uscente Luca Baroncini (centrodestra) e Claudio Del Rosso (centrosinistra, M5s, Azione, lista civica). A Pontedera si ripete quello che era già successo nel 2019: il sindaco uscente Matteo Franconi se la vedrà di nuovo con lo sfidante di centrodestra Matteo Bagnoli. A Piombino il sindaco uscente di centrodestra Francesco Ferrari sfida l’ex primo cittadino Gianni Anselmi. A Borgo San Lorenzo sfida tra Leonardo Romagnoli e l’ex assessora di centrosinistra Cristina Becchi. A Poggibonsi ballottaggio tra Susanna Cenni (centrosinistra) e Angela Picardi (centrodestra). A Calenzano sfida tra l’ex sindaco Giuseppe Carovani e Maria Arena, sostenuta dal Pd. Per Figline e Incisa Valdarno si va al ballottaggio tra Valerio Pianigiani e Silvio Pittori. A Signa, dopo il riconteggio, è ballottaggio tra Giampiero Fossi e Monia Catalano. Ballottaggio ad Agliana tra il sindaco uscente Luca Benesperi e il candidato del centrosinistra Guido Del Fante. A Ponsacco duello tra Fabrizio Lupi e Gabriele Gasperini. A Colle Val d’Elsa si sfidano Piero Pii e Riccardo Vannetti. A Cortona si contendono la poltrona Luciano Meoni e Andrea Vignini. A San Miniato duello tra Simone Giglioli e Michele Altini. A Cecina sfida tra Salvatore Giangrande e Ila Burgalassi. A Collesalvetti ballottaggio tra Sara Paoli e Carlo Fredianelli. A Rosignano vanno al secondo turno Daniele Donati e Claudio Marabotti.

Ballottaggi in Toscana, quando si vota

In Umbria occhi puntati sul ballottaggio di Perugia. Al primo turno tra le due aspiranti prime cittadine Margherita Scoccia (centrodestra) e Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) è stato un testa a testa: Ferdinandi si è attestata al 49,01%, Scoccia al 48,29%. A Foligno si sfidano Stefano Zuccarini, sindaco uscente di centrodestra, e Mauro Masciotti (centrosinistra). A Orvieto ballottaggio tra il sindaco uscente di centrodestra Roberta Tardani e Stefano Biagioli (centrosinistra). A Gubbio sfida tra candidati del centrodestra: è duello tra Rocco Girlanda e Vittorio Fiorucci. Ballottaggio anche a Bastia Umbra tra la sindaca uscente Paola Lungarotti (centrodestra) e Erigo Pecci del centrosinistra.

I seggi sono aperti domenica 23 giugno 2024 dalle ore 07 alle 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 07 alle 15.

I seggi elettorali sono allestiti nelle stesse sedi utilizzate per il primo turno. È importante controllare sulla tessera elettorale il numero del proprio seggio e della relativa sezione per recarsi nel luogo corretto.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni alla data del primo turno elettorale. Da ricordare che possono votare al secondo turno anche gli elettori che non hanno votato al primo turno.

È necessario presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne il duplicato presso l’ufficio elettorale del proprio comune anche durante i giorni del voto.

Gli elettori possono esprimere la loro preferenza semplicemente tracciando una X sul nome del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se:

- L’elettore traccia la X sul simbolo di una delle liste collegate (e vale per il candidato sindaco sostenuto da quella lista).

- L’elettore traccia la X sia sul nome del candidato sindaco, sia sul simbolo di una o più liste collegate.

Nel ballottaggio non è previsto il voto disgiunto. In questo caso la scheda elettorale è nulla

Attenzione: per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto. È nulla la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e uno sul simbolo di una lista che sostiene l’altro candidato.

Lo spoglio parte ha inizio lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 15. Nel primo pomeriggio inizieranno ad arrivare i risultati e sapremo chi saranno i nuovi sindaci dei Comuni chiamati al secondo turno.