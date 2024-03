Sambuca Pistoiese, il paese dove nessuno vuole fare il sindaco

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 29 marzo 2024 – Sambuca Pistoiese è un lembo di Appennino incastonato tra Emilia e Toscana. A Pavana, la sua frazione più popolosa, vive Francesco Guccini, maestro della canzone d’autore. Sambuca ha sempre fatto parte della Toscana ma, dal punto di vista geografico, è più vicina all’Emilia-Romagna: Porretta Terme dista pochi chilometri, mentre per raggiungere Pistoia bisogna percorrerne 30 di strada statale, tortuosa e rallentata da cantieri senza fine. Un territorio non facile: 80 chilometri quadri di superficie, abitati da 1450 anime.

Per ora resistono le scuole, ma ora non c’è più neppure il medico: bisogna andare a Pistoia. A giugno si voterà per il sindaco, sempre che si trovi qualcuno disposto a candidarsi. Attualmente il primo cittadino è Fabio Micheletti, avvocato e iscritto Pd, che non si presenta per il terzo mandato. Qualche mese fa, Micheletti aveva lanciato l’idea di una fusione col vicino comune bolognese di Alto Reno Terme, subito bocciata dalla Regione Toscana.

Al momento, nel gruppo di Micheletti, non c’è nessuno disposto a candidarsi. Sambuca rischia di diventare un caso politico, soprattutto per Pd e centrosinistra: se non si trovasse nessuno s’insedierebbe un commissario prefettizio, generando una situazione inusuale in Toscana. Diversamente, il centrodestra, all’opposizione da un trentennio, potrebbe approfittare della situazione. Alle elezioni mancano ancora due mesi, ma la contesa dell’ultima volta, con due liste alternative a fronteggiarsi, per ora è soltanto un ricordo.