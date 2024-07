Montecatini, Fanucci e Baroncini chiedono il riconteggio delle schede che hanno sancito l’elezione di Del Rosso

Montecatini (Pistoia), 27 luglio 2024 – Sono stati formalmente presentati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro i ricorsi al Tar della Toscana da parte di due candidati a sindaco di Montecatini Terme, entrambi usciti sconfitti dalle ultime elezioni amministrative, contro i decreti di proclamazione degli eletti. Il Tar ha ora fissato le udienze per il 9 ottobre: nel caso in cui vengano accolte una o entrambe le istanze, si procederà al riconteggio delle schede da parte di una commissione prefettizia.

A presentare i ricorsi sono stati Edorardo Fanucci, per il risultato del primo turno delle elezioni a sindaco, e da Luca Baroncini per quello del ballottaggio.

Al primo turno a essere ammesso al ballottaggio per soli 10 voti di scarto era stato Claudio Del Rosso, candidato della coalizione di centrosinistra, che aveva avuto la meglio su Fanucci, ex deputato del Pd, poi transitato in Iv e poi alla guida di una serie di liste civiche. Al secondo turno lo stesso Del Rosso era stato proclamato sindaco dopo essersi imposto, per soli 8 voti di differenza, sul primo cittadino uscente Baroncini, anche coordinatore regionale della Lega.