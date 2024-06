Montecatini, il ballottaggio: risultati in diretta, il confronto Baroncini Del Rosso

Montecatini, 24 giugno 2024 – Secondo atto per le consultazioni amministrative a Montecatini. Scatta il ballottaggio, due settimane dopo il primo turno. Le urne si sono chiuse, è il momento dello spoglio e dei risultati. Baroncini e Del Rosso: è tra loro due il confronto per la poltrona di sindaco. Segui qui sotto la tabella in aggiornamento.

Una sfida che al primo turno aveva visto arrivare primo Luca Baroncini, espressione del centrodestra, che aveva conquistato il 33.6% delle preferenze. Al secondo posto si era piazzato proprio Claudio Del Rosso, sostenuto dal campo largo (Partito Democratico + Movimento Cinque Stelle) che aveva conquistato il 27.2% delle preferenze.

Baroncini (centrodestra) e Del Rosso (centrosinistra, con anche il Movimento Cinque Stelle): sono loro a sfidarsi per il ballottaggio

Soltanto pochissime schede in più di Edoardo Fanucci, arrivato al terzo posto con il 27.1%. Saranno lui e i suoi elettori l’ago della bilancia nella sfida tra Del Rosso e Baroncini.