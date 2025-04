Montecatini, polemiche su erba alta e sfalci, “Verde pubblico non curato”

Montecatini Terme, 23 aprile 2025 – L’erba cresce rigogliosa in varie aiole dove sorgono gli alberi e su alcuni marciapiedi e in città scoppiano polemiche e arrivano lamentele. I montecatinesi hanno sempre avuto un’altissima aspettativa sulla manutenzione, e il problema degli sfalci è stato segnalato in varie zone della città, dall’area musicisti alla Riviera Nannini, passando per viale IV Novembre.

Le squadre della ditta che cura il verde, ieri, erano in azione, ma ci sono punti arretrati da sistemare. Il Comune lamenta rallentamenti causati dagli ultimi giorni di maltempo che, insieme alla stagione primaverile hanno causato questa situazione.

La vicenda, in ogni caso, è finita sul tavolo del dibattito politico. A intervenire è il consigliere di minoranza Andrea Bellettini (Fanucci Sindaco). “Basta girare a piedi in una qualsiasi via – sottolinea l’esponente dell’opposizione – per trovarsi di fronte al solito scenario: in tutta la città vi è erba alta nelle formelle degli alberi, lungo i marciapiedi e nelle aiuole meno centrali. La situazione sfalci pare sfuggita di mano. Già in passato avevo portato in Consiglio la questione, esortando l’Amministrazione a maggiori controlli dell’azienda che opera il verde a Montecatini Terme, ma temo senza risultati. I cittadini vogliono attenzione e decoro nelle strade che frequentano giornalmente dove, tra vari slalom tra le buche, ora devono fare i conti anche con erba alta su marciapiedi e strade. Serve un intervento periodico, costante e ogni tanto girare per le via della città per capire le situazioni più urgenti”.

Il sindaco Claudio Del Rosso fa il punto sulla situazione e annuncia interventi importanti sul tema della manutenzione del verde per i prossimi mesi. “Nei giorni scorsi – sottolinea – le precipitazioni sono state continue ed è stato possibile intervenire in maniera ridotta, approfittando dei momenti di bel tempo. Siamo a primavera e, con le pioggia e l’aumento della temperatura, l’erba nelle formelle o lungo i marciapiedi tende a crescere. Le squadre dell’azienda che cura il verde lavorano per recuperare il lavoro arretrato in alcune zone. In piazza del Popolo è stato fatto un intervento importante”. Del Rosso annuncia maggiori investimenti per la manutenzione del verde cittadino, a partire da novembre. “Riteniamo che questo ambito sia sottostimato a Montecatini – conferma – e stanzieremo 300mila euro in più per la cura delle piante”.