Treni, tutte le novità. Stabiliti i nuovi orari, da Firenze a Montecatini prolungati sette viaggi

Montecatini Terme (Pistoia), 28 agosto 2025 – Dal prossimo 15 settembre saranno complessivamente trentadue i treni che, nei giorni feriali e il sabato, collegheranno la stazione di Montecatini-Monsummano con Firenze grazie all’apertura a pieno regime, dopo tanta attesa, del raddoppio ferroviario fra Pistoia e la cittadina valdinievolina lungo l’asse Firenze-Viareggio. L’attivazione è prevista per domenica 7 settembre. Dal 7 al 14 settembre, come prevedono le norme, saranno effettuate le corse (senza passeggeri) necessarie a garantire le massime prestazioni della linea in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

Il test sarà subito di quelli probanti per vedere quello che sarà il risultato di questo rafforzamento del servizio perché il primo giorno a pieno regime corrisponderà al momento della riapertura delle scuole, con criticità che ci sono sempre state negli anni precedenti, soprattutto alla luce del fatto che dopo tre mesi andrà in soffitta il servizio sostitutivo con pullman.

Entrando nel dettaglio delle novità, da Firenze in direzione Montecatini Terme sono stati prolungati ben sette treni che, fino ad oggi, si fermavano a Pistoia: uno in orario notturno (con pullman) con arrivo intorno all’1.30, il secondo che sbuca in Valdinievole alle 6.50 e gli altri che partono dal capoluogo rispettivamente alle 6.38, 13.47, 14.38, 17.53 (uno dei Regionali veloci che effettua fermata soltanto a Rifredi e Prato Centrale risultando ancora più efficiente per i pendolari che faranno il loro rientro a casa dopo una giornata di lavoro) e 20.59.

Per quanto riguarda i convogli in partenza da Montecatini, invece, ce ne sono ben sei nella fascia mattutina fra le 6 e le 8 (di cui uno nuovo e uno veloce, quello delle 7.19), poi di base resta l’orario già in atto con partenze, ogni ora, allo scoccare del cambio della stessa e al minuto 26, mentre i mezzi che prendono vita dalla stazione termale sono al minuto 8.

Come annunciato nei giorni scorsi, poi, ci sarà una nuova coppia di treni veloci che viaggerà sulla tratta: il primo è la mattina alle 6 da Viareggio (attualmente aveva origine alle 7 da Pistoia) con sola fermata a Lucca alle 6.30, il secondo è con partenza da Firenze Santa Maria Novella alle 20.38 che non sarà più limitato a Pistoia ma arriverà, appunto, a Viareggio con unica fermata intermedia a Lucca.

Nei giorni festivi, invece, sono complessivamente sette i treni che si attesteranno a Montecatini e non più a Pistoia: cinque in arrivo dal capoluogo e due (alle 9.08 e 14.08) in partenza dalla Valdinievole. Vedremo se già il prossimo 15 settembre tutto sarà pronto e funzionante per andare a regime, visto che c’è appunto il test dell’entrata delle scuole, ma resta una specifica importante: questi orari saranno in vigore fino a metà dicembre quando entrerà in servizio il calendario invernale e, già adesso, sono stati garantiti per quella data ulteriori convogli che si attesteranno a Montecatini-Monsummano per rendere il servizio ancora più efficiente (si spera).

