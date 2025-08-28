Il mercato settimanale del 6 settembre è ancora senza sede

Tanti appuntamenti in città, sabato 6 e domenica 7, con la quarantottesima edizione del Palio della Città di Pescia, in piazza Mazzini, e la venticinquesima di Pescia Auto Collection, mostra mercato di auto, moto e ricambi d’epoca, sotto la volta dell’ex Mercato dei Fiori. Due momenti importanti, che da sempre riscuotono il gradimento di un gran numero di visitatori, provenienti da tutta la Toscana, e non solo. Che quest’anno coincidono, costringendo l’amministrazione comunale a cercare una soluzione alternativa.

Nei giorni scorsi due consiglieri comunali di minoranza, l’ex sindaco Oreste Giurlani e il capogruppo di Fratelli d’Italia Giacomo Melosi, sono intervenuti per segnalare come ancora non sia stata indicata una sede alternativa per il mercato settimanale del sabato, la cui sede abituale è piazza Mazzini, e che in alcune occasioni, in passato, era stato spostato proprio nella struttura dell’ex Mercato dei Fiori.

In particolare, il primo segnalava come fosse stata emessa, senza affiggerla all’albo pretorio, una delibera che spostava il mercato nella struttura già assegnata alla mostra delle auto. Anche Melosi, nel suo intervento, segnalava l’errore che sarebbe stato commesso dall’amministrazione comunale, suggerendo come sede del mercato cittadino via Amendola, in modo che potesse fare da collante fra le due manifestazioni e da stimolo per visitarle entrambe. In passato, erano già stati utilizzati, per ospitare i banchi degli ambulanti, piazza Anzilotti e gli spazi lungofiume, gli stessi in cui, il martedì, ha sede il mercato di Campagna Amica. Il sindaco Riccardo Franchi, interpellato, spiega che l’amministrazione sta vagliando le diverse possibilità, e che nei prossimi giorni verrà indicata la sede scelta.