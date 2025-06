Febbre da Palio a Castiglioni. Via alla vendita dei biglietti. Tornei di calcio per l’attesa

Sale la febbre del Palio a Castiglion Fiorentino. Da oggi dalle ore 19 alle ore 21 ed i successivi giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso la sede della Proloco di Castiglion Fiorentino in piazza Risorgimento, è aperta la vendita dei biglietti per partecipare alla gara e alle manifestazioni precedenti. Ogni persona potrà acquistare al massimo due biglietti. I soci della Proloco, presentando la tessera 2025, potranno accedere all’acquisto di due biglietti in più.

Inoltre, i biglietti per il Palio e il Paliotto sono anche disponibili presso i Rioni che avranno un lotto preassegnato. Quest’anno è stato introdotto l’ingresso a pagamento, solo per la Tribuna Valdarnini, anche per il Memorial Gentili (Paliotto), mentre per le tribune di ferro lato "Foce" e lato "Foro Boario" è necessario prenotare il posto che sarà gratuito. Per sabato, quindi, sia per i biglietti a pagamento che le prenotazioni si potranno effettuare presso l’Ufficio Turismo di piazza del Municipio, da giovedì 12 a sabato, con orario 10-13 e 15-17.

In alternativa sarà possibile stampare il biglietto gratuito tramite il link sul sito eventribe. Venerdì mattina è anche in programma la "Visita alle Stalle", iniziativa che permette ai giovani castiglionesi di immergersi nel fascino e nei rituali di questa manifestazione. "I nostri bambini e ragazzi potranno cogliere la passione, la dedizione e l’impegno con cui i rionali preparano nei minimi dettagli la giornata dedicata alla Madonna delle Grazie del Rivaio" spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini. Per poter partecipare alla visita, fino ad esaurimento posti, è necessario compilare il modulo d’iscrizione che potrà essere sia scaricato sul sito del comune o ritirato presso l’ufficio Servizi Sociali del comune di Castiglion Fiorentino, presso la Pro Loco e presso l’edicola Faralli, lungo Corso Italia. Il modulo dovrà essere compilato entro oggi alle ore 12.

Venerdì 13 giugno, alle ore 12:00 nella sala San Michele del Palazzo comunale, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Palio dei Rioni, durante la quale verranno annunciate le ultime novità. Intanto proseguono le sfide tra i rioni. Lunedì sera è stata la volta del Torneo di Calcio a 7 che si è disputato allo Stadio Comunale "E. Faralli. È stata Porta Romana ad aggiudicarsi la vittoria già reduce da un altro importante risultato nella Gara Musici e Sbandieratori che si è tenuta sabato scorso.