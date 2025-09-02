Torna ’Food&Book’. Donne protagoniste

Torna dal 24 al 26 ottobre ’Food&Book’, rassegna giunta alla decima edizione. C’è ovviamente attesa per la cena di gala al castello Querceta con il pluristellato chef Enrico Bartolini (posti limitati e in ordine di prenotazione) ma il programma è molto ricco. "Il cibo nella cultura e la cultura nel cibo resta il leit motiv del festival che per il 2025 vede come protagoniste le donne", dice il patron della manifestazione, Sergio Auricchio. La novità di quest’anno per facilitare la partecipazione da tutta Italia è la definizione di un pacchetto turistico in collaborazione con Tettuccio Tour Pam

Al Croce di Malta, due cene con scrittrici: la prima venerdì 24 ottobre con la scrittrice romana Sofia Assante che presenta il suo libro ’La mia ultima storia per te’ (Mondadori). La introduce un’altra donna, Silvia Sapinelli. La seconda per il 25 ottobre con la pugliese Gabriella Genisi, autrice di ’Una questione di Soldi’ (Sonzogno) che ha per protagonista Lolita Lobosco, protagonista di una serie televisiva di successo.

Sono pochissime in Italia le chef donne presenti nella Guida Michelin, come anche nei ristoranti italiani. Se ne parlerà in un un incontro dal titolo ’Women Chef Gap’. Nelle scuole alberghiere gli studenti e le studentesse si equivalgono ma le ragazze, arrivate al diploma, talvolta si arrendono. Su questo tema interverrà insieme ad altre colleghe la chef cinese di Firenze Xinge Liu del ristorante ’Il gusto di Xinge’. Da segnalare il concorso letterario ’A tavola d’estate’ la cui premiazione si terrà a Montecatini domenica 25. La chiusura è prevista per il 30 settembre e sono Sabato sera al Caffè storico Tettuccio cultura e musica con la scoperta di alcuni testi di canzoni famose scritte da grandi scrittori come Pasolini. Tra gli altri ospiti, Bruno Gambacorta e Pierpaolo Sileri.

Giovanna La Porta