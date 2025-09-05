Il concordato delle Terme, all’asta vanno i beni mobili: dagli armadi ai lettini. Ci sono anche microscopi antichi e una meridiana

Montecatini Terme, 5 settembre 2025 – Il professor Pietro Grocco finisce in vendita… per 5mila euro. Il busto su colonna che raffigura l’immagine di uno dei padri della medicina moderna in Italia, che fu direttore sanitario delle Ter me e portò Giuseppe Verdi a trascorrere le acque, è uno dei beni mobili dell’azienda finiti nell’asta telematica, nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, al via martedì 9 settembre alle 9. Sarà possibile presentare offerte più basse fino a un quarto del valore effettivo rispetto al prezzo di ciascuno dei lotti presentati. Le offerte degli interessati potranno essere presentate entro martedì 16 alle 9.45. L’asta si svolgerà sul sito isveg.fallcoaste.it .

Il lotto che ha il prezzo base più alto è il 19, che, per 189.660 eu ro, offre vari mobili e attrezzature per ufficio. Scorrendo le foto degli oggetti in vendita, è possibile trovare una vasta gamma di macchine da scrivere, risalenti agli anni Sessanta e Settanta, e, addirittura, a decenni precedenti. Alcuni modelli di tipo elettrico sono definiti di dubbio funzionamento e, molto probabilmente, interesseranno collezionisti o aziende specializzate, seppure il costo del lotto 12 si aggiri intorno ai 150 euro. Gli oggetti inseriti dal 13 al 18 presentano una caratteristica particolare. L’acquisto è rivolto esclusivamente alle ditte con i requisiti di soggetto autorizzato alla revisione e messa a norma di macchinari industriali. L’acquirente si assumerà l’impegno di prendere in carico il macchinario e cederlo agli utilizzatori finali revisionato e munito di tutte le protezioni di sicurezza. Gli oggetti in questione sono solarium doccia, macchinari per dimagrimento, lettini per massaggi e altre tipologie legate al benessere.

Il bando offre davvero una vasta gamma di scelta. Microscopi antichi, tavoli ministeriali, credenze e, addirittura una meridiana completano l’offerta. L’esposizione degli oggetti in vendita, solo su appuntamento, avverrà martedì 9 settembre, dalle 10.15 alle 10.45, in viale Verdi 61. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Isveg di Pistoia, che ha sede a Prato in via Fratelli Giachetti 35 (0574.24123, e-mail [email protected]).

Resta l’attesa intanto per le decisioni che saranno prese nelle prossime riunioni tra gli organi del concordato e l’autorità giudiziaria per il via libera al primo bando di vendita dei beni strategici delle Terme in lotti, la cui scadenza dovrebbe essere prevista tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026. Sull’utilizzo delle fonti termali è ormai prossima la creazione di un consorzio dove potranno partecipare tutti gli acquirenti degli immobili, da creare con il trasferimento della concessione mineraria dalla società Terme. In questo modo, sarà evitato il problema di dover provvedere a produrre più concessioni.